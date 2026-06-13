Tranh cãi xoay quanh danh hiệu và học vấn của Bạch Lộc

Sao quốc tế 13/06/2026 15:58

Bạch Lộc ra mắt năm 2016 nhưng đã nhận chứng nhận 'Diễn viên cấp 3' vào năm 2024, tức khoảng 8 năm hoạt động trong nghề. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu khoảng thời gian này có đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo lộ trình xét duyệt thông thường hay không.

Theo truyền thông Trung Quốc, một bộ phận cư dân mạng gần đây đã đặt câu hỏi xoay quanh quá trình Bạch Lộc được công nhận danh hiệu “Diễn viên cấp 3” vào năm 2024, từ đó tạo nên nhiều tranh luận trên các diễn đàn giải trí.

Tại Trung Quốc, “Diễn viên cấp 3” là chức danh nghề nghiệp thuộc hệ thống đánh giá chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, được xem là cấp trung trong thang bậc nghề nghiệp. Việc xét duyệt danh hiệu này thường dựa trên nhiều tiêu chí như thời gian công tác, trình độ đào tạo, thành tích nghề nghiệp và quá trình hoạt động thực tế trong ngành.

Theo quy định chung, những người tốt nghiệp đại học thường cần khoảng 5 năm kinh nghiệm chuyên môn để đủ điều kiện tham gia xét duyệt. Với các trường hợp tốt nghiệp cao đẳng hoặc đào tạo nghề, thời gian yêu cầu có thể dài hơn, đồng thời phải trải qua các bước đánh giá từ cấp thấp trước khi lên cấp trung.

Từ các thông tin này, một số ý kiến trên mạng cho rằng Bạch Lộc ra mắt từ năm 2016 và đến năm 2024 mới được công nhận “Diễn viên cấp 3”, tương đương khoảng 8 năm hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi liệu quá trình xét duyệt có hoàn toàn phù hợp với lộ trình tiêu chuẩn hay không.

Tuy nhiên, phía ủng hộ nữ diễn viên lại đưa ra góc nhìn khác. Họ cho rằng việc xét danh hiệu có thể áp dụng cơ chế linh hoạt đối với nghệ sĩ hoạt động theo mô hình xã hội hóa hoặc thuộc nhóm văn nghệ không công lập. Trong trường hợp này, ứng viên vẫn có thể được đánh giá nếu đáp ứng đủ tiêu chí về năng lực chuyên môn, thành tích và hồ sơ hoạt động nghệ thuật.

Sự khác biệt trong cách hiểu quy định đã khiến chủ đề này tiếp tục gây tranh luận kéo dài. Trong khi Bạch Lộc đã lựa chọn biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự và bác bỏ các thông tin sai lệch, một bộ phận cư dân mạng vẫn tiếp tục yêu cầu làm rõ hơn quy trình xét duyệt danh hiệu nghề nghiệp của cô.

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