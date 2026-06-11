Bạch Lộc bị tố can thiệp đoàn phim Mạc Ly, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 11/06/2026 11:07

Gần đây, khán giả Trung Quốc bùng nổ tranh luận khi biên kịch Mông Kỳ Kỳ bất ngờ đăng tải bài viết dài, công khai chỉ trích nữ diễn viên Bạch Lộc liên quan đến dự án phim cổ trang 'Mạc Ly'.

Làng giải trí Hoa ngữ những ngày qua xôn xao trước màn đấu tố bất ngờ giữa biên kịch Mông Kỳ Kỳ và nữ diễn viên Bạch Lộc liên quan đến dự án phim cổ trang "Mạc Ly". Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Cụ thể, Mông Kỳ Kỳ đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, công khai bày tỏ sự bất mãn đối với quá trình sản xuất của dự án. Trong bài đăng, nữ biên kịch ám chỉ Bạch Lộc có ảnh hưởng nhất định đến đoàn phim khi toàn bộ đội ngũ biên kịch được thay thế ngay trước thời điểm khai máy.

Không chỉ đặt nghi vấn về quá trình sản xuất, Mông Kỳ Kỳ còn sử dụng nhiều lời lẽ mang tính mỉa mai và công kích. Cô cho rằng những người tham gia xây dựng kịch bản từ giai đoạn đầu không nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho công sức đã bỏ ra.

Bạch Lộc bị tố can thiệp đoàn phim Mạc Ly, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Mở đầu bài viết, Mông Kỳ Kỳ gây chú ý khi trực tiếp nhắc tên nữ diễn viên nổi tiếng: "Bạch Lộc, cô có biết vì sao độ thiện cảm của công chúng đối với mình lại không tốt không?". Phát ngôn này lập tức gây bão dư luận, kéo theo hàng loạt cuộc tranh luận trên các diễn đàn giải trí.

Ngay sau đó, các từ khóa liên quan đến Bạch Lộc, Mông Kỳ Kỳ và dự án "Mạc Ly" nhanh chóng leo lên nhóm đầu bảng tìm kiếm Weibo. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ bởi hiếm khi một biên kịch công khai chỉ trích trực diện một ngôi sao hạng A khi dự án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị sản xuất.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít khán giả tỏ ra thận trọng trước các cáo buộc mà Mông Kỳ Kỳ đưa ra. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ biên kịch từng nhiều lần vướng tranh cãi trong quá khứ.

Mông Kỳ Kỳ từng nổi tiếng nhờ loạt bài viết theo phong cách "Versailles", kể về cuộc sống xa hoa, những câu chuyện tình yêu lý tưởng và trải nghiệm cá nhân. Dù từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, cô cũng liên tiếp đối mặt với các nghi vấn thêu dệt nội dung đời tư, thậm chí bị tố đạo văn. Những lùm xùm này khiến uy tín cá nhân của nữ biên kịch bị ảnh hưởng đáng kể trong mắt công chúng.

Bạch Lộc bị tố can thiệp đoàn phim Mạc Ly, thực hư ra sao? - Ảnh 2

Giữa lúc tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một thành viên thuộc đội ngũ biên kịch chính thức của "Mạc Ly" là Lý Tông Thần đã lên tiếng phản hồi. Người này khẳng định tác phẩm hiện tại không sử dụng bất kỳ nội dung nào do Mông Kỳ Kỳ và nhóm của cô xây dựng trước đó. Theo Lý Tông Thần, các cáo buộc nhằm vào Bạch Lộc vì thế thiếu cơ sở thuyết phục.

Nhiều ý kiến trong giới giải trí cũng cho rằng việc thay đổi biên kịch hoặc điều chỉnh kịch bản là chuyện không hiếm trong ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa xuất hiện bằng chứng cụ thể cho thấy Bạch Lộc trực tiếp can thiệp vào công việc sản xuất hay quyết định nhân sự của đoàn phim.

Về phía Bạch Lộc, nữ diễn viên vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc đang lan truyền. Dù vậy, theo một số nguồn tin trong giới giải trí Hoa ngữ, ê-kíp của cô được cho là đang tiến hành thu thập bằng chứng và xem xét các biện pháp pháp lý đối với những tài khoản phát tán thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có dấu hiệu làm ảnh hưởng đến danh dự của nghệ sĩ.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều khán giả cho rằng cần chờ phản hồi chính thức từ các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về những cáo buộc đang gây tranh cãi.

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