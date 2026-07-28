Đúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 28/07/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc vào đúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch, Chính Quan trợ mệnh giúp tuổi Hợi tự tin và may mắn trong công việc. Người nào càng mạnh dạn làm ăn và tin tưởng vào bản thân thì càng sớm có tin vui. Bạn nào đang thất nghiệp nên tìm hiểu việc làm trong hôm nay, cơ hội có việc tốt cực kỳ cao. 

Đúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận xui của bạn trong tiền bạc hôm nay tan biến nhờ Tam Hợp cục nâng bước. Tin vui là có thể trúng thưởng, hoặc trúng xổ số, lô đề. Con giáp này cũng trở nên quyết đoán, lý trí hơn, không để những ý kiến bên ngoài tác động vào quyết định của mình.

 

Tình duyên là điểm sáng trong ngày nhờ Thủy sinh Mộc. Cần gì phải theo đuổi người không yêu mình, lúc nào duyên đến thì người phù hợp với bạn sẽ xuất hiện. Bạn cũng lười lấy lòng người khác, cảm thấy không chơi được với ai là nghỉ luôn cho đầu óc nhẹ nhàng, đỡ phải sân si.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch, Chính quan hỗ trợ, người tuổi Thân thông thái trong công việc, trở thành con giáp được lòng lãnh đạo, làm việc với ai cũng được quý, danh dự đứng nhất ở trong công ty. Ngày này chính là ngày đẹp cho việc thi cử, xin việc, xin visa, học hành thêm văn bằng mới, chuyển ngạch, nhận bằng, đầu tư vào học vấn.

Đúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về tiền bạc, đương số sống hơi tiết kiệm và có cách chi tiêu rất khắt khe vì muốn tiết kiệm để lo cho gia đình, không dám ăn tiêu, đây là điều đáng khen chứ không phải là điều đáng trách. Bên cạnh đó con giáp này cũng nắm bắt tốt các cơ hội để làm giàu và củng cố lại chất lượng cuộc sống cho mình.

Ngũ hành Thổ sinh Kim, một trong những điều quan trọng nhất của bạn chính là gia đình. Và gia đình cũng là một trong những niềm tự hào lớn nhất của bạn trong ngày này. Nếu được nghỉ bạn sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để ở bên gia đình và chăm sóc con cái rất chu đáo.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch, Tam Hợp trợ mệnh nên Sửu rất thành công. Bạn nhanh nhẹn và giỏi thao túng tâm lý của đối thủ, biết được mình cần làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh éo le ở thời điểm hiện tại. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, nguồn hàng tuồn ra suôn sẻ như dự định ban đầu.

Đúng ngày Rằm tháng 6 âm lịch, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc khá ổn định nhờ sự hỗ trợ của Thiên Tài tinh. Con giáp này có cơ may trong những việc như cá cược vui với bạn bè, người thân hoặc bốc thăm trúng thưởng, tìm vật rơi. Nhưng nhắc nhở các bạn nam tuổi này nên tránh xa cờ bạc vì nguy cơ cao bạn sẽ trắng tay.

Chuyện tình cảm cũng như ý vì bạn có khả năng làm cho người ấy tin tưởng và yêu thương bạn trọn vẹn. Trong tình yêu cũng nên có thăng trầm một chút nhé, đừng lúc nào cũng mưu cầu sự hoàn hảo, có giận hờn nhau thì mới có thấu hiểu nhau.

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