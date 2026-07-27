Chạy xe khách giường nằm ở Đồng Nai

Rạng sáng 27/7, một xe khách chạy tuyến Bắc – Nam bất ngờ bốc khói khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trảng Bom. Nhờ phát hiện sớm và xử lý kịp thời, sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 2h30 ngày 27/7, ô tô khách đang lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng từ Gia Lai vào TPHCM, khi qua phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) bất ngờ phát ra khói, có dấu hiệu cháy ở khu vực gầm phía sau xe. Tài xế lập tức cho xe tấp vào lề đường, đồng thời cùng người dân nhanh chóng dập lửa.

Ngay sau khi dừng xe, tài xế và người dân nhanh chóng dập tắt đám khói. Vụ việc không gây thương vong về người, không thiệt hại tài sản.

Sau khi sự cố được xử lý, phương tiện tiếp tục hành trình. Cơ quan chức năng đang tổng hợp, báo cáo và làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy xe khách. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ tai nạn cháy xe khách nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Cụ thể theo báo Tiền Phong, sáng 21/7, tài xế Trần Thanh Hải lái xe khách giường nằm 24 chỗ đến Km 1839+300 quốc lộ 1 thuộc địa phận ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai thì gây tai nạn khiến xe cháy làm 7 người chết, 5 người bị thương.

Qua xác minh, công an xác định tài xế Trần Thanh Hải buồn ngủ nên đánh lái sang phải, va chạm với dải tôn hộ lan chắn bên phải đường. Sau khi va chạm, ô tô khách xảy ra cháy tại gầm xe nên đã gây cháy toàn bộ xe.

Công an TP Đồng Nai đã khởi tố tài xế Trần Thanh Hải để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nóng: Khởi tố, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai Tài xế Trần Thanh Hải, 41 tuổi, ngụ Khánh Hòa, bị khởi tố, tạm giam để tiếp tục điều tra liên quan vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 làm 7 người chết.

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