Bị can Trần Thanh Hải là tài xế điều khiển xe khách trong vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 21.7 trên quốc lộ 1 qua địa bàn Đồng Nai.

Theo thông tin báo Thanh Niên , tối 21.7, Công an thành phố Đồng Nai thông tin Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (41 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21.7, khi lưu thông đến Km1839 quốc lộ 1 (qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai), do buồn ngủ dẫn đến ngủ gật, tài xế Hải đã để xe va chạm vào hộ lan chắn bên phải đường.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 20.7, bị can Trần Thanh Hải điều khiển xe khách 24 giường nằm biển số 50E-447.02 chở 37 hành khách cùng 1 phụ xe lưu thông từ Khánh Hòa đi TP.HCM.

Theo thông tin VietNamNet, sau cú va chạm, đầu hộ lan đâm xuyên vào gầm xe khiến động cơ ngừng hoạt động, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực đầu xe.

Do xe chỉ có một cửa lên xuống, sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi, nên khi động cơ tắt, cửa không thể mở theo cách thông thường. Tài xế cùng phụ xe đã phá cửa chính, đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lửa và khói nhanh chóng bao trùm khoang xe khiến nhiều người không kịp thoát thân.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong, nhiều người bị thương. Chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Hải đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng phối hợp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trong ngày 21.7, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Viện KSND thành phố Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ cháy xe khách biển số 50E-447.02 làm 7 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 21.7 trên quốc lộ 1, theo dữ liệu đăng kiểm, xe khách do Công ty TNHH thương mại - dịch vụ vận tải N.L đứng tên chủ sở hữu, địa chỉ tại phường Tân Sơn (TP.HCM).

Theo xác minh, xe khách 50E-447.02 là loại ô tô khách giường nằm 24 chỗ, đăng ký lần đầu ngày 28.1.2026, có thời hạn kiểm định đến ngày 27.1.2028.

Trong sáng 21.7, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã đến hiện trường vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, đồng thời gặp các nạn nhân bị nạn thăm hỏi, động viên; chia buồn với người nhà có người thân tử vong.