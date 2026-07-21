Thông tin nguyên nhân vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong thương tâm

Đời sống 21/07/2026 11:07

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế buồn ngủ, xe lao vào hộ lan, phát sinh tia lửa ở thùng dầu rồi bốc cháy khiến 7 người tử vong.

Theo thông tin báo Thanh Niên, liên quan đến vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong xảy ra trên quốc lộ 1 (thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai) vào rạng sáng 21.7, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe buồn ngủ lao vào dải phân cách sát lề.

Cũng theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách thì không phát hiện, kiểm tra chất ma túy cũng cho kết quả âm tính.

Hiện các cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin nguyên nhân vụ cháy xe khách ở Đồng Nai, 7 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, sáng 21/7, đại diện UBND xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 khiến 7 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, xe khách biển số 50E-447.XX lưu thông theo hướng Đồng Nai - TPHCM. Khi đến địa phận xã Hưng Thịnh, tài xế phát hiện phần đầu xe bốc cháy nên dừng phương tiện để dập lửa.

Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm xe khách. Một số người kịp thoát ra ngoài, song nhiều nạn nhân mắc kẹt. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có đông hành khách. Phát hiện cháy, người dân mang bình chữa cháy và các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ, nhưng bất thành do lửa lan quá nhanh.

Lúc này, tài xế mở cửa và đưa một số hành khách xuống xe kịp thời. Tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nhiều hành khách phía sau không thể thoát ra ngoài, dẫn đến bị thương và tử vong.

Hậu quả có 7 người tử vong, 5 người bị thương.

Đồng Nai: Xe khách bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, 7 người không qua khỏi

Đồng Nai: Xe khách bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, 7 người không qua khỏi

Đang lưu thông trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai, xe khách 24 chỗ bất ngờ tông lao vào lan can lề đường sau đó bốc cháy. Vụ việc khiến 7 người không qua khỏi, 5 người bị thương.

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