Giá vàng hôm nay, ngày 21/7/2026: Thế giới tăng, trong nước đứng yên

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đứng im so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141,5-145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo thông tin báo VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch 21/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với kết phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước đứng yên. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo Thanh Niên, diễn biến giá vàng trong nước trái ngược so với thế giới. Giá vàng thế giới tăng 17 USD mỗi ounce, lên 4.023 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 20.7), giá vàng thế giới có lúc tăng mạnh lên 4.040 USD. Vàng đã bị bán quá mức và các hoạt động chốt lời tiếp diễn gây áp lực lên giá. Hoạt động này diễn ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và giá dầu thô tăng cao đã hạn chế đà phục hồi.

Các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt hơn kỳ vọng, làm suy yếu nhận định rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7, song xác suất tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 vẫn được định giá ở mức đáng kể. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, đồng USD tiếp tục mạnh lên, qua đó hạn chế đà tăng của giá vàng dù nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá năng lượng. Eo biển Hormuz vẫn mở nhưng chịu áp lực lớn từ các hoạt động quân sự, trong khi xung đột Mỹ - Iran và các mối đe dọa đối với vận tải hàng hải ở biển Đỏ làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu. Dù giá dầu hạ nhiệt sau thông tin về đề xuất ngừng bắn 10 ngày, dầu Brent và WTI vẫn duy trì quanh mốc 80 USD/thùng, phản ánh mức độ thận trọng của thị trường trước những bất ổn địa chính trị.