Giá vàng hôm nay, ngày 19/7/2026: Tiếp tục giảm, người mua lỗ gần 6 triệu đồng sau một tuần

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 3,4 triệu đồng sau một tuần ở chiều mua vào, xuống 143 triệu đồng và giảm 2,9 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 146,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC bị đẩy lên 3,5 triệu đồng/lượng nên người mua lỗ đến 6,4 triệu đồng sau một tuần. Thậm chí, Tập đoàn Doji có mức chênh lệch mua - bán vàng nhẫn lên đến 4 triệu đồng khi mua vào 143,3 triệu đồng và bán ra 147,3 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại Doji sẽ bị lỗ đến 5,7 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 19/7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 144,5 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng, giảm 2,4 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần lỗ 5,4 triệu đồng.

Đà giảm của vàng vẫn kéo dài do căng thẳng quân sự tại Trung Đông đẩy giá dầu trở lại trên 80 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới tuần qua ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce. Dù CPI hạ nhiệt, dữ liệu bán lẻ mạnh hơn dự kiến khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Áp lực bán gia tăng vào cuối tuần sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố quan điểm Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Cùng lúc, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang khiến giá dầu tăng mạnh.

Giá vàng giao ngay có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong tuần là 3.959 USD/ounce, trước khi phục hồi nhẹ nhờ lực mua bắt đáy.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.017 USD/ounce, giảm 2,5% so với tuần trước. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.023 USD/ounce.

Ông Paul Wong, đối tác điều hành kiêm chiến lược gia thị trường tại Sprott Inc., nhận định giá vàng hiện ở trạng thái bán quá mức. Xác suất tạo đáy đang tăng lên. Thị trường vẫn cần một chất xúc tác đủ mạnh để khởi động xu hướng tăng mới.

Theo ông Wong, xét về yếu tố kỹ thuật, giá vàng hiện giảm sâu hơn mức thường thấy khi lùi về khoảng 90% đường trung bình động 200 ngày (MA 200). Điều này không có nghĩa thị trường đã chắc chắn tạo đáy.

Các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) đã giảm vị thế xuống mức trung lập. Số liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy lượng vị thế mua ròng đã trở về vùng thấp tương đương năm 2018. Đối với các quỹ ETF, lượng bán ra tại châu Âu và Bắc Mỹ không quá lớn và đã được bù đắp bởi dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc.

Về yếu tố mùa vụ, ông Wong cho rằng thị trường đang trong giai đoạn suy yếu của mùa hè. Theo dữ liệu lịch sử, giá vàng thường tạo đáy vào đầu tháng 8, dù một số năm có thể muộn hơn.