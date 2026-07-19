Chữ ký trên di chúc của cố diễn viên Đức Tiến 'khác chữ ký mẫu'

Hậu trường 19/07/2026 10:46

Kết quả giám định theo yêu cầu của bà Nguyễn Ngọc Ánh - mẹ cố diễn viên Đức Tiến, thể hiện chữ ký trên di chúc khác chữ ký mẫu, song con dâu bà khẳng định đó là chữ ký thật.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, vào sáng 21-4-2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm. Lý do là phía bị đơn bà Nguyễn Ngọc Ánh yêu cầu xác minh lại tính xác thực của chữ ký trong di chúc và đề nghị định giá lại toàn bộ khối tài sản.

Mới đây, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đã tiến hành giám định mẫu chữ ký trên các tài liệu liên quan đến vụ việc và kết luận chữ ký tại mục "Testator Signature" trên bản di chúc so với các tài liệu khác không phải do cùng một người ký.

Bên cạnh đó, chứng thư thẩm định giá được thực hiện vào tháng 5-2026 cũng xác định lại giá trị khối tài sản. Tổng giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại phường Hiệp Bình, TP. Thủ Đức (cũ) và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay thuộc Tây Ninh) được ước tính là hơn 8,7 tỉ đồng.

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Cố diễn viên Đức Tiến. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo Ngoisao.vn, phản hồi về các tài liệu mới, Bình Phương cho biết hiện luật sư của chị đang làm thủ tục nên chưa tiếp cận được hồ sơ.

Theo cô, ngay cả khi kết luận xác định hai chữ ký không do cùng một người ký, điều đó cũng chỉ cho thấy chữ ký trên di chúc khác mẫu đối chiếu, chưa thể khẳng định mẫu đối chứng là chữ ký của chồng cô. "Độ tin cậy của kết quả giám định còn phụ thuộc nguồn gốc và thời điểm hình thành các mẫu chữ ký so sánh", cô nói.

Vợ Đức Tiến cho rằng kết luận giám định chỉ là một trong nhiều chứng cứ để tòa xem xét tính hợp pháp của di chúc, do đó hội đồng xét xử cần đánh giá toàn diện các tài liệu khác.

Cô khẳng định di chúc của Đức Tiến được lập hợp pháp tại Mỹ, có hai người làm chứng trước công chứng viên được bang Texas cấp phép và đã hoàn tất hợp pháp hóa lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Mỹ.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm vào tháng 10-2025, Tòa án nhân dân TP.HCM từng công nhận di chúc lập tại Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến là hợp pháp. Theo di chúc này Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ. 

Từ đó, TAND TP.HCM đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương và chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh. 

Theo đó, bà Ánh được nhận hơn 2 tỉ đồng, con gái cố diễn viên nhận 1,4 tỉ đồng và bà Phương nhận hơn 3 tỉ đồng. Bà Phương sẽ nhận hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại phần giá trị tương ứng cho bà Ánh. Sau bản án sơ thẩm, cả hai bên cùng kháng cáo.

Trước ngày tòa mở phiên sơ thẩm, mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến bất ngờ có “trải lòng”: "Có nhiều hiểu lầm không đáng có"

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TAND TP HCM đã nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không đạt kết quả. Do vậy, phiên xét xử sơ thẩm được lên lịch vào ngày 13/10, do thẩm phán Châu Thị Điệp làm chủ tọa. Tại các buổi hoà giải, hai bên thống nhất công khai kết quả định giá các bất động sản liên quan đến tranh chấp, với tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng.

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