Giữa lúc bị bàn tán vì Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh chính thức lên tiếng

Trước những ý kiến trái chiều, Lưu Vũ Ninh đã chủ động lên tiếng nhằm giải thích và hạn chế sự việc tiếp tục bị đẩy đi xa. Nam ca sĩ kiêm diễn viên đăng tải bài viết trên Weibo, thừa nhận những điểm bản thân chưa xử lý tốt và cho biết sẽ chú ý hơn trong tương lai.

Một trò chơi trong chương trình tạp kỹ Trung Quốc “Địa cầu siêu tươi mới” bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua chỉ vì một đoạn tương tác giữa Lưu Vũ Ninh và Cung Tuấn bị cắt riêng, sau đó lan truyền rộng rãi.

“Những chỗ tôi làm chưa tốt, sau này sẽ chú ý gấp bội”, Lưu Vũ Ninh chia sẻ với thái độ bình tĩnh, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả và những người đã quan tâm.

Trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ, nam diễn viên cũng tiết lộ anh và Cung Tuấn đã trao đổi với nhau về sự việc. Lưu Vũ Ninh nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt và cho rằng vấn đề lần này thực chất không nghiêm trọng như những gì đang được bàn luận trên mạng.

Anh nhiều lần kêu gọi người hâm mộ không tiếp tục công kích đối phương, đồng thời đề nghị xóa những bình luận tiêu cực trong khu vực bình luận cá nhân. Lưu Vũ Ninh mong khán giả giữ thái độ văn minh và dừng tranh cãi để tránh ảnh hưởng đến những người liên quan.

Tranh cãi bắt nguồn từ một trò chơi dưới bùn trong chương trình. Ở một phân cảnh trên bục cao, hành động giữa Lưu Vũ Ninh và Cung Tuấn bị cư dân mạng phân tích từng chi tiết. Một số ý kiến cho rằng nam diễn viên có động tác chưa phù hợp, thậm chí đặt câu hỏi về mức độ an toàn trong trò chơi.

Đoạn video nhanh chóng lọt vào danh sách chủ đề được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội, kéo theo cuộc tranh luận giữa người hâm mộ hai nghệ sĩ.

Sau bài đăng của Lưu Vũ Ninh, Cung Tuấn cũng trực tiếp để lại bình luận nhằm thể hiện sự thoải mái giữa hai người. Nam diễn viên viết: “Anh Lưu, hôm nào em đưa anh đi ăn quán chân giò số 1 ở Thành Đô nhé!”. Lưu Vũ Ninh vui vẻ đáp lại: “Được luôn. Để anh mời!”.

Màn tương tác thân thiết này phần nào cho thấy mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ không bị ảnh hưởng bởi ồn ào trên mạng.

Cách xử lý của Lưu Vũ Ninh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi anh lựa chọn nhanh chóng lên tiếng, không đổ lỗi hay kích động tranh luận. Nam diễn viên cũng nhấn mạnh mong muốn khán giả tập trung trở lại vào chương trình, ê-kíp sản xuất và những người tham gia thay vì tiếp tục xoay quanh tranh cãi.

Trong môi trường giải trí, những tình huống gây tranh luận từ chương trình thực tế không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, việc hai nghệ sĩ trực tiếp trao đổi và cùng hướng dư luận về phía tích cực được xem là cách giải quyết giúp sự việc sớm khép lại.