Bằng Chứng Thép là 'phép thử' đầu tiên để Lưu Vũ Ninh chứng minh khi bước ra khỏi vùng an toàn

Sao quốc tế 24/05/2026 16:07

Gỡ bỏ bộ lọc nam chính cổ trang ngôn tình, Lưu Vũ Ninh quyết định thử sức với đề tài hình sự khi nhận vai nam chính phim Bằng Chứng Thép. Khi đoàn làm phim Bằng Chứng Thép công bố dàn diễn viên chính, tạo hình cảnh sát của Lưu Vũ Ninh cũng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên cá mạng xã hội.

Câu chuyện trong Bằng Chứng Thép bắt đầu từ năm 2008. Lúc đó, Hàn Vĩnh Cường (Tôn Hồng Lôi thủ vai), tài xế của Lý Học Đông – Giám đốc Ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế Kinh Dương, lập gia đình với người tình của vị giám đốc này. Số phận của hắn ta đã xoay chuyển một cách kinh thiên động địa. Hắn ta không còn thỏa mãn với việc làm một con tốt trên bàn cờ để người khác sai khiến. Ngược lại, trong khe hở giữa quyền lực và cái ác, Hàn Vĩnh Cường từng bước dồn ép Lý Học Đông đến chết, và trở thành ông trùm xã hội đen. Thậm chí còn dùng quan hệ huyết thống và lợi ích để trói buộc bè cánh cho riêng mình

Đến năm 2018, một vụ rơi lầu do con gái hắn gây ra đã đẩy thân phận hắn ra ngoài ánh sáng. Thủ đoạn thao túng dư luận, can thiệp vào quá trình tư pháp, đổi trắng thay đen của hắn từ đây cũng được bộc lộ và bí mật về án mạng năm nào cũng dần được hé mở.

 

Bên đại diện cho chính nghĩa là Đội điều tra chuyên án chống xã hội đen do cảnh sát Cao Nguyên (Lưu Vũ Ninh thủ vai) dẫn dắt. Trong bóng tối bị bao phủ bởi những âm mưu chồng chất, đội cảnh sát phải trải qua những thất bại triền miên. Việc phá án chưa bao giờ là dễ dàng khi trên thực tế, nhân chứng đã tử vong, chứng cứ bị hủy. Dù đèn pin công lý có sáng đến đâu, cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng một phần. Thế nhưng, họ vẫn kiên trì không buông bỏ luồng ánh sáng trong tay.

 

Bằng Chứng Thép là 'phép thử' đầu tiên để Lưu Vũ Ninh chứng minh khi bước ra khỏi vùng an toàn - Ảnh 1

Thực tế, cả hai đã có một thời gian dài tiếp xúc và trở thành bạn bè thân thiết qua show Địa Cầu Siêu Tươi Mới. Do đó, màn kết hợp lần này của họ hẳn sẽ thân thiết và tự nhiên hơn. Thêm một lý do để khán giả có thể ngóng chờ màn song đấu trên màn ảnh lần này của cả hai.

 

Khi Lưu Vũ Ninh quyết định nhận vai cảnh sát Cao Nguyên trong Bằng Chứng Thép, anh hiểu rõ vai diễn chính là lực lượng cốt lõi trong cuộc chiến giằng co của pháp luật kéo dài suốt mười năm.

Hình ảnh Lưu Vũ Ninh mặc cảnh phục cho khán giả cảm giác gần như không thể tìm thấy một điểm trùng lặp nào với tạo hình của nam nghệ sĩ trong những bộ cổ trang ngôn tình. Câu chuyện chuyển mình lúc này trở nên vững chắc hơn bởi việc Lưu Vũ Ninh chủ động rời khỏi vòng an toàn của phim cổ trang lãng mạn ở tuổi 36 không phải là một hành động bốc đồng.

Bằng Chứng Thép là 'phép thử' đầu tiên để Lưu Vũ Ninh chứng minh khi bước ra khỏi vùng an toàn - Ảnh 2Bằng Chứng Thép là 'phép thử' đầu tiên để Lưu Vũ Ninh chứng minh khi bước ra khỏi vùng an toàn - Ảnh 3

Lưu Vũ Ninh đã từng tiết lộ trong các buổi livestream của mình về ba kế hoạch cho tương lai đó là: Hoàn thành tour diễn cá nhân, duy trì sản xuất âm nhạc hàng năm, và trên phương diện diễn viên sẽ từ từ chuyển hướng từ phim ngôn tình sang phim chính kịch. Mỗi mục tiêu mà nam nghệ sĩ đề ra đều cần sự kiên nhẫn và sự chân thành.

Sự khác biệt ở việc chuyển mình không đơn giản là một chút kỹ năng diễn xuất, mà còn là cách diễn viên hiểu việc “nhân vật được người xem nhìn nhận như thế nào” và rồi ứng biến cho phù hợp với nhân vật ấy. Lần thử sức này, Lưu Vũ Ninh không hề mạo hiểm, mà đang cố gắng thoát khỏi những rủi ro về việc sự nghiệp diễn xuất bị gắn tag “một màu” với một loại vai diễn.

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