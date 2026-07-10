Vương Lực Hoành có động thái đanh thép sau sự cố rách mặt phải khâu 39 mũi

Sau vụ việc, ê-kíp của Vương Lực Hoành xác nhận đã nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an toàn tại sân khấu. Những cá nhân và đơn vị tham gia vào quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành sân khấu cũng đang được xem xét trách nhiệm nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Vương Lực Hoành phải khâu 39 mũi sau sự cố trên sân khấu tại concert ở Thành Đô, Trung Quốc. Tai nạn xảy ra khi nam ca sĩ đang biểu diễn và được cho là xuất phát từ việc anh bị vướng vào dây an toàn, dẫn đến cú ngã bất ngờ.

Sự việc một lần nữa đặt ra vấn đề về tiêu chuẩn an toàn trong ngành tổ chức biểu diễn. Theo nhiều chuyên gia, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc nghệ sĩ có thể tiếp tục hoàn thành chương trình sau tai nạn, mà quan trọng hơn là trách nhiệm của đơn vị tổ chức trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người biểu diễn.

Đối với các concert quy mô lớn, hệ thống sân khấu, thiết bị kỹ thuật, dây bảo hộ, ánh sáng, âm thanh và các hạng mục liên quan đều phải được kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Nhà tổ chức, đơn vị thi công sân khấu và đội ngũ vận hành thiết bị có trách nhiệm đảm bảo mọi quy trình an toàn được thực hiện đúng tiêu chuẩn. Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi lắp đặt hoặc vi phạm quy trình vận hành, các bên liên quan có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Thông thường, trong các vụ tai nạn sân khấu, vấn đề bồi thường không chỉ giới hạn ở chi phí điều trị ban đầu. Nghệ sĩ bị ảnh hưởng có thể yêu cầu thanh toán viện phí, chi phí phục hồi, tổn thất thu nhập nếu phải hủy hoặc thay đổi lịch biểu diễn, cùng những thiệt hại khác nếu có đủ căn cứ chứng minh.

Ngoài ra, nếu hợp đồng biểu diễn có quy định về trách nhiệm an toàn hoặc bảo hiểm, nghệ sĩ có thể yêu cầu các bên liên quan thực hiện nghĩa vụ theo những điều khoản đã ký kết. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận và kết luận điều tra cho thấy lỗi thuộc về đơn vị tổ chức hoặc vận hành sân khấu, việc khởi kiện cũng có thể được cân nhắc.

Hiện tại, phía Vương Lực Hoành chưa đưa ra thông tin về yêu cầu bồi thường, trong khi ban tổ chức chưa công bố phương án xử lý cụ thể. Ê-kíp nam ca sĩ cho biết ưu tiên trước mắt là rà soát lại quy trình an toàn và điều chỉnh các hạng mục cần thiết để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tương tự.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở đối với ngành biểu diễn về tầm quan trọng của công tác kiểm định, giám sát và phân định trách nhiệm. Một sân khấu chuyên nghiệp không chỉ cần mang đến những màn trình diễn ấn tượng mà còn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nghệ sĩ, nhân viên kỹ thuật và khán giả.