Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết

Sao quốc tế 06/07/2023 10:45

Mới đây, vợ chồng diễn viên Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lỗi xảy ra tranh cãi khi đến tòa hôm 28/6 về sự vụ liên quan đến việc ly hôn.

Tờ QQ đưa tin, Vương Lực Hoành rất ngạc nhiên khi bước ra khỏi xe và thấy nhiều phóng viên đứng chờ. Trong khi đó, Lý Tịnh Lỗi không vui khi được hỏi han về phiên tòa. Cô thậm chí quay vội đi vì không muốn bị chụp hình.

Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết - Ảnh 1
Vương Lực Hoàng bị phóng viên bắt gặp khi rời khỏi tòa 

Tại tòa, hai phía trình bày quan điểm của họ về quyền nuôi con. Vương Lực Hoành lẫn vợ bảo lưu quan điểm đối lập ban đầu, do đó, hai bên cãi vã căng thẳng. Sau hơn một giờ dự phiên xử, họ mới ra về.

Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết - Ảnh 2
Lý Tịnh Lỗi rời đi khi được đặt câu hỏi liên quan đến phiên xét xử 

Truyền thông Đài Loan cho biết, trong khi tòa ở Đài Loan vẫn đang xét xử vụ kiện tụng, hiện tại một phần vụ kiện giữa hai người ở Mỹ đã đi đến hồi kết. Tòa án New York đã ra phán quyết chấp thuận ly hôn của cặp sao, các phán quyết trước đây được thi hành.

Theo luật pháp Mỹ, vì Vương Lực Hoành là nguyên đơn trong vụ kiện ly hôn nên anh phải trả chi phí kiện tụng cho bên kia, số tiền này vượt quá một triệu TWD.

Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết - Ảnh 3
Vợ chồng Vương Lực Hoành 

QQ cho biết, vợ chồng Vương Lực Hoành dàn xếp ổn thỏa mâu thuẫn pháp lý trước tòa nhưng vẫn không nhìn mặt nhau ngoài đời. Vào tháng hai năm nay, Vương Lực Hoành đã có sự trở lại suôn sẻ. Anh tổ chức một buổi hòa nhạc ở Las Vegas, Mỹ và viết một bài hát mới cho con. Trong khi đó, Lý Tịnh Lỗi viết bóng gió trên mạng: 'Đừng lợi dụng trẻ con, tháo mặt nạ ra đi'.

Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết - Ảnh 4
Vương Lực Hoành và Lý Lượng Lỗi kết hôn tại New York năm 2013

Kết hôn tại New York năm 2013, Vương Lực Hoành và Lý Lượng Lỗi có ba người con - con gái 7 tuổi, con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi. Hình ảnh gia đình xinh đẹp của họ luôn được nhắc tới như một trong những gia đình ngôi sao kiểu mẫu của ngành công nghiệp giải trí Đài Loan. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo ảnh khi Lý Lượng Lỗi tiết lộ những câu chuyện đau lòng của cô trên mạng xã hội vào ngày 17/12 (giờ địa phương).

Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết - Ảnh 5
Gia đình nhỏ của Vương Lực Hoành 

Mặc dù cuộc ly hôn của Vương Lực Hoành và Lý Lượng Lỗi có thể vẫn còn gây ra những dư chấn đáng lo ngại, nhưng những dấu hiệu cho thấy những rắc rối trong hôn nhân của họ đã xuất hiện vào năm 2019, khi họ ngừng nhắc đến nhau trên mạng xã hội và Lý Lượng Lôi đã đăng: 'Cuộc hành trình là điểm cuối'.

Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết - Ảnh 6
Vương Lực Hoành là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng

Vương Lực Hoành sinh ra ở New York, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng. Anh còn là một nghệ sĩ đa tài, biết chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, violin, guitar, trống, kèn... Trong sự nghiệp, Vương Lực Hoành ra mắt hơn 20 album, bốn lần giành giải thưởng âm nhạc Đài Loan Golden Melody Award. Vì scandal đời tư, hiện anh tạm dừng công việc trong giới giải trí.

Lùm xùm xoay quanh cuộc kiện tụng ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi

Lùm xùm xoay quanh cuộc kiện tụng ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi

Vụ kiện tụng ly hôn của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi tưởng chừng như đã kết thúc nhưng vẫn còn lùm xùm kéo dài.

Xem thêm
Từ khóa:   Drama Vương Lực Hoành Vương Lực Hoành Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm xoay quanh cuộc kiện tụng ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi

Lùm xùm xoay quanh cuộc kiện tụng ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa

Hậu bê bối đời tư, Vương Lực Hoành bị khán giả 'ghẻ lạnh' trong ngày trở lại?

Hậu bê bối đời tư, Vương Lực Hoành bị khán giả 'ghẻ lạnh' trong ngày trở lại?

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Nữ ca sĩ dám 'cắm sừng' con trai vua sòng bài Macao, qua lại với Vương Lực Hoành hiện giờ ra sao?

Nữ ca sĩ dám 'cắm sừng' con trai vua sòng bài Macao, qua lại với Vương Lực Hoành hiện giờ ra sao?

Hậu bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp điêu đứng, Vương Lực Hoành sống lủi thủi một mình

Hậu bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp điêu đứng, Vương Lực Hoành sống lủi thủi một mình

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 23 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 53 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 10 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu