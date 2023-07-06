Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết

Mới đây, vợ chồng diễn viên Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lỗi xảy ra tranh cãi khi đến tòa hôm 28/6 về sự vụ liên quan đến việc ly hôn.

Tờ QQ đưa tin, Vương Lực Hoành rất ngạc nhiên khi bước ra khỏi xe và thấy nhiều phóng viên đứng chờ. Trong khi đó, Lý Tịnh Lỗi không vui khi được hỏi han về phiên tòa. Cô thậm chí quay vội đi vì không muốn bị chụp hình. Vương Lực Hoàng bị phóng viên bắt gặp khi rời khỏi tòa Tại tòa, hai phía trình bày quan điểm của họ về quyền nuôi con. Vương Lực Hoành lẫn vợ bảo lưu quan điểm đối lập ban đầu, do đó, hai bên cãi vã căng thẳng. Sau hơn một giờ dự phiên xử, họ mới ra về.

Lý Tịnh Lỗi rời đi khi được đặt câu hỏi liên quan đến phiên xét xử Truyền thông Đài Loan cho biết, trong khi tòa ở Đài Loan vẫn đang xét xử vụ kiện tụng, hiện tại một phần vụ kiện giữa hai người ở Mỹ đã đi đến hồi kết. Tòa án New York đã ra phán quyết chấp thuận ly hôn của cặp sao, các phán quyết trước đây được thi hành. Theo luật pháp Mỹ, vì Vương Lực Hoành là nguyên đơn trong vụ kiện ly hôn nên anh phải trả chi phí kiện tụng cho bên kia, số tiền này vượt quá một triệu TWD.

Vợ chồng Vương Lực Hoành QQ cho biết, vợ chồng Vương Lực Hoành dàn xếp ổn thỏa mâu thuẫn pháp lý trước tòa nhưng vẫn không nhìn mặt nhau ngoài đời. Vào tháng hai năm nay, Vương Lực Hoành đã có sự trở lại suôn sẻ. Anh tổ chức một buổi hòa nhạc ở Las Vegas, Mỹ và viết một bài hát mới cho con. Trong khi đó, Lý Tịnh Lỗi viết bóng gió trên mạng: 'Đừng lợi dụng trẻ con, tháo mặt nạ ra đi'. Vương Lực Hoành và Lý Lượng Lỗi kết hôn tại New York năm 2013 Kết hôn tại New York năm 2013, Vương Lực Hoành và Lý Lượng Lỗi có ba người con - con gái 7 tuổi, con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi. Hình ảnh gia đình xinh đẹp của họ luôn được nhắc tới như một trong những gia đình ngôi sao kiểu mẫu của ngành công nghiệp giải trí Đài Loan. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo ảnh khi Lý Lượng Lỗi tiết lộ những câu chuyện đau lòng của cô trên mạng xã hội vào ngày 17/12 (giờ địa phương). Gia đình nhỏ của Vương Lực Hoành Mặc dù cuộc ly hôn của Vương Lực Hoành và Lý Lượng Lỗi có thể vẫn còn gây ra những dư chấn đáng lo ngại, nhưng những dấu hiệu cho thấy những rắc rối trong hôn nhân của họ đã xuất hiện vào năm 2019, khi họ ngừng nhắc đến nhau trên mạng xã hội và Lý Lượng Lôi đã đăng: 'Cuộc hành trình là điểm cuối'. Vương Lực Hoành là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng Vương Lực Hoành sinh ra ở New York, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên nổi tiếng. Anh còn là một nghệ sĩ đa tài, biết chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, violin, guitar, trống, kèn... Trong sự nghiệp, Vương Lực Hoành ra mắt hơn 20 album, bốn lần giành giải thưởng âm nhạc Đài Loan Golden Melody Award. Vì scandal đời tư, hiện anh tạm dừng công việc trong giới giải trí.

Lùm xùm xoay quanh cuộc kiện tụng ly hôn giữa Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi Vụ kiện tụng ly hôn của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi tưởng chừng như đã kết thúc nhưng vẫn còn lùm xùm kéo dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-vuong-luc-hoanh-cai-va-cang-thang-tai-toa-lum-xum-ly-hon-khong-hoi-ket-599280.html