Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao?

Sao quốc tế 04/02/2023 17:58

Siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Rosemary từng xác nhận hẹn hò với Vương Lực Hoành, tuy nhiên phía nam ca sĩ bác bỏ.

Nhắc tới Vương Lực Hoành, công chúng nhớ đến một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thập niên 2000. Anh khiến hàng triệu cô gái “điêu đứng” vì vẻ ngoài hấp dẫn lại đa tài khi vừa giỏi ca hát, vừa sáng tác hay và còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.

Trong những năm đầu nổi tiếng, Vương Lực Hoành vướng tin đồn yêu đương với siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Rosemary. Theo đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2001, mẹ của Rosemary từng tiết lộ con gái mình đang được Vương Lực Hoành theo đuổi, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Sau này, Rosemary cũng từng xác nhận về vụ việc này và cho biết: Vương Lực Hoành từng hẹn hò và đưa cô đến một bãi biển vào dịp lễ Giáng sinh, thậm chí còn đàn piano cho cô nghe.

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Rosemary từng lên tiếng thừa nhận hẹn hò với ngôi sao thần tượng hàng đầu Đài Loan Vương Lực Hoành. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phía đại diện của nam ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời nói rằng hai người chỉ gặp nhau 3 lần, ngoài ra chỉ liên lạc với nhau qua email, căn bản đây không phải là đôi tình nhân.

Ngoài ra, đại diện của Vương Lực Hoành cũng cho biết, nam ca sĩ sau này sẽ chuyên tâm vào công việc sáng tác, không có thời gian bàn chuyện yêu đương và từ nay trở đi sẽ không còn giữ liên lạc với nữ siêu mẫu.

Phản ứng trước những lời này của người đại diện của Vương Lực Hoành, mẹ của Rosemary nói: "Không liên lạc thì thôi, con gái tôi đâu phải loại người không ai thèm lấy".

Năm 2015, Rosemary kết hôn với người chồng doanh nhân tên là Jason trong một cuộc hôn nhân chớp nhoáng và có với nhau hai người con trai. Kể từ khi lập gia đình, cô dần vắng bóng khỏi showbiz.

Mới đây, người đẹp sinh năm 1981 đã chia sẻ trên Instagram tấm ảnh cô chụp chung với diễn viên Lạc Cơ Nhi - vợ cũ của ca sĩ Lê Minh, và siêu mẫu Lea T. Trong ảnh, Rosemary trông có vẻ hơi già so với tuổi 41 của cô, trong khi Lạc Cơ Nhi tuy lớn hơn cô một tuổi nhưng trông có vẻ trẻ trung hơn.

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao? - Ảnh 2
Rosemary (giữa) ở tuổi 41. Ảnh: IGNV

Về phía Vương Lực Hoành, anh từ ngôi sao được yêu mến trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Theo đó, vào tháng 11/2021, nam ca sĩ bị vợ cũ Lý Tịnh Lôi chỉ trích là người đàn ông vô trách nhiệm, trăng hoa. Cô cho biết, nam ca sĩ không phải người chồng lý tưởng như những gì thể hiện trước công chúng.

Người đẹp lai bị Vương Lực Hoành từ chối phũ phàng hiện sống ra sao? - Ảnh 3
Vương Lực Hoành bị vợ cũ tố ngoại tình, đời tư thác loạn. Ảnh: Internet

Sau đó, Vương Lực Hoành đã gửi lời xin lỗi tới gia đình và người hâm mộ. Bên cạnh đó, anh cho biết sẽ tạm dừng sự nghiệp sau một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội với vợ cũ, người đã cáo buộc anh ngoại tình và quan hệ với gái mại dâm.

Sau một thời gian ở ẩn, Vương Lực Hoành trở lại làng giải trí, tuy nhiên không còn được săn đón như xưa.

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