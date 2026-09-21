Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Các nhà nghiên cứu cho biết, cứ 100g vú sữa sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 14,65g Carbohydrate; 9,1mg vitamin C; 1,137mg vitamin B3; 0,49mg sắt; 1,92 chất xơ; 0,049mg vitamin B1; 1,52g protein; 0,038mg vitamin B2 và 18,95mg photpho. Bên cạnh đó, các axit amin như Tryptophan, Lysine và Methionine cũng được tìm thấy trong quả vú sữa.

Tên khoa học của quả vú sữa là Chrysophyllum Cainito và chúng có nguồn gốc từ đảo Antilles ở Caribe. Quả vú sữa có vị ngọt thanh, là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất.

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả vú sữa kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, củng cố hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Bổ sung vú sữa vào chế độ ăn giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như cảm cúm, ho và viêm họng khi thời tiết thay đổi.

Tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Vú sữa chứa lượng chất xơ tự nhiên dồi dào cùng hàm lượng nước cao. Sự kết hợp này giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Ăn vú sữa thường xuyên giúp cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa hiệu quả bệnh táo bón.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ máu và ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Sắt là thành phần không thể thiếu trong quá trình tổng hợp hemoglobin để tạo hồng cầu. Lượng sắt tự nhiên có trong quả vú sữa giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Đây là loại quả rất phù hợp cho phụ nữ mang thai, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt và trẻ em đang trưởng thành.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Nhờ chứa hàm lượng nước cao và giàu chất xơ nhưng lại có lượng calo tương đối thấp, vú sữa tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa giờ. Vị ngọt thanh tự nhiên của quả giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không lo tích tụ mỡ thừa, rất phù hợp cho người đang trong chế độ ăn kiêng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong vú sữa giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, hỗ trợ thư giãn các mạch máu và điều hòa huyết áp ổn định. Ngoài ra, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa trong quả còn giúp giảm bớt cholesterol xấu (LDL), bảo vệ thành mạch và duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý cần biết về quả vú sữa

Mặc dù đem lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nhưng quả vú sữa có chứa nhiều ofacrid - có một chất gây táo bón ở lớp vỏ ngoài gây tình trạng táo bón nếu ăn nhiều. Vì vậy, những người có cơ địa dễ bị táo bón, đặc biệt là phụ nữ mang thai, người già và trẻ em nếu ăn nhiều phần cùi thịt gần lớp vỏ sẽ dính nhựa chát, từ đó sẽ gây ra táo bón.

Bệnh nhân mắc đái tháo đường, dạ dày cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi ăn quả vú sữa.

Không nên ăn những quả vú sữa còn xanh hoặc đã quá chín, úng thối vì như vậy sẽ tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa.

Cách ăn quả vú sữa tốt cho sức khỏe

Quả vú sữa chứa hàm lượng dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, bạn cần biết cách ăn loại quả này sao cho đúng để chúng phát huy tối đa tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn cần nắn nhẹ và đều quả vú sữa để quả trở nên mềm hơn. Việc này có tác dụng làm giảm vị chát, đắng của quả vú sữa. Tiếp đến, bạn dùng dao cắt đôi quả vú sữa và cuối cùng là dùng thìa để ăn phần thịt của quả.

Bạn có thể ăn trực tiếp quả vú sữa hoặc chế biến thành kem, sinh tố, hoa quả dầm theo sở thích của bạn.

Trước khi ăn vú sữa, bạn nên loại bỏ phần cuống để đề phòng có sâu bọ trú ngụ ở phần này.