Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 20/09/2026 05:00

Giá đỗ là một thực phẩm phổ biến, không chỉ có thể chế biến thành nhiều món ngon trong bữa ăn gia đình. Vậy ăn giá đỗ có tác dụng gì đối với sức khỏe mà có thể bạn chưa tận dụng hết hay không?

Giá đỗ là gì?

Giá đỗ là một loại rau mầm phổ biến ở Việt Nam, được trồng từ hạt đậu xanh thông qua quá trình đơn giản và nhanh chóng. Hạt đậu xanh được ngâm trong nước từ 3-6 giờ, sau đó ủ trong chai, lọ, hoặc chum trong vòng 4-5 ngày. Trong quá trình này, giá đỗ cần được tưới nước đều đặn để đảm bảo phát triển tốt. Sau khoảng 3-4 ngày, giá đỗ nảy mầm với chiều dài khoảng 3-4 cm.

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với hương vị ngọt nhẹ, giá đỗ là nguyên liệu đa dạng cho nhiều món ăn. Chúng có thể ăn sống trong các món như gỏi cuốn, gỏi ngó sen, hoặc được sử dụng trong các món xào. Ngoài ra, giá đỗ còn thích hợp cho các món canh hấp dẫn, chẳng hạn như canh giá đỗ với thịt gà, tôm, hoặc lưỡi heo. Chưa kể, giá đỗ còn là thành phần không thể thiếu trong các món mì và bún truyền thống như mì quảng, bún riêu cua, bún thang,...

Giá đỗ không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng, bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng. Điều này khiến cho giá đỗ trở thành một lựa chọn thực phẩm lành mạnh, dễ tìm mua và dễ trồng tại nhà. Với sự đa dạng trong cách sử dụng, giá đỗ thường thấy trong bữa ăn của người Việt, mang lại sự ngon miệng và dinh dưỡng cho món ăn hàng ngày.

Lợi ích của ăn giá đỗ đối với sức khỏe

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, việc ăn giá đỗ cũng mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hoá: Giá đỗ giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hoá, giảm co thắt ruột và cung cấp chất xơ và vitamin cần thiết cho tiêu hoá.

Ngăn ngừa ung thư: Giá đỗ chứa các chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Ngăn ngừa đột quỵ: Thành phần saponin có trong giá đỗ giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch, bao gồm cả đột quỵ.

Làm đẹp: Vitamin E và chất chống oxy hóa có trong giá đỗ giúp làm đẹp da, kích thích sản sinh collagen và duy trì sức khỏe da.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp: Estrogen có trong giá đỗ giúp cải thiện sự mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương và đau nhức xương khớp.

Tăng hormone nữ: Giá đỗ chứa các tế bào tăng trưởng và các chất giúp cân bằng hormone nữ, giúp cải thiện tình trạng nội tiết và chống lại quá trình lão hóa.

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giải độc: Giá đỗ có khả năng giúp đào thải các loại độc tố trong cơ thể, giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và sạch bên trong.

Những sai lầm khi ăn giá đỗ

Không ăn khi bụng đói

Rau giá đỗ có tính mát, lành, nhưng những người có biểu hiện chân tay lạnh thiếu lực, đau nhức chân tay, đi ngoài phân lỏng thì không nên ăn, vì với tính hàn trong giá đỗ, nếu ăn vào sẽ làm bệnh tình nặng thêm. Đặc biệt không ăn khi bụng đói vì sẽ không tốt cho dạ dày.

Không xào giá đỗ cùng gan

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, không nên xào giá đỗ với gan, bởi chúng kỵ nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích, giá đỗ có rất nhiều vitamin C, nếu ta xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đỗ cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hoá và món ăn sẽ không còn chất dinh dưỡng.

 

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn giá đỗ thường xuyên

Giá đỗ là một loại rau khá nhiều chất dinh dưỡng, nếu loại rau này được làm theo một cách thông thường chỉ là ngâm - ủ truyền thống thì nó rất sạch sẽ và an toàn.

Tuy nhiên, hiện nay vì lợi ích kinh tế, người làm giá đỗ bán thường sử dụng một số loại thuốc kích thích để tăng năng suất. Vì thế, nếu ăn giá đỗ “bẩn” trong thời gian dài sẽ rất nhiều hệ lụy, trong đó phải kể tới bệnh nguy hiểm như ung thư.

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Rau bí là một loại rau phổ biến trong ẩm thực Việt Nam không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn bởi giá trị dinh dưỡng của nó. Vậy loại rau này mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Xem thêm
Từ khóa:   giá đỗ công dụng của món giá đỗ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Vừa báo tin bầu được sếp chuyển ngay 200 triệu, gái trẻ ngã ngửa nghe lời thú nhận cay đắng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 2 giờ 7 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân