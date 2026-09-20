Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Giá đỗ là một loại rau mầm phổ biến ở Việt Nam, được trồng từ hạt đậu xanh thông qua quá trình đơn giản và nhanh chóng. Hạt đậu xanh được ngâm trong nước từ 3-6 giờ, sau đó ủ trong chai, lọ, hoặc chum trong vòng 4-5 ngày. Trong quá trình này, giá đỗ cần được tưới nước đều đặn để đảm bảo phát triển tốt. Sau khoảng 3-4 ngày, giá đỗ nảy mầm với chiều dài khoảng 3-4 cm.

Giá đỗ không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng , bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng. Điều này khiến cho giá đỗ trở thành một lựa chọn thực phẩm lành mạnh, dễ tìm mua và dễ trồng tại nhà. Với sự đa dạng trong cách sử dụng, giá đỗ thường thấy trong bữa ăn của người Việt, mang lại sự ngon miệng và dinh dưỡng cho món ăn hàng ngày.

Với hương vị ngọt nhẹ, giá đỗ là nguyên liệu đa dạng cho nhiều món ăn. Chúng có thể ăn sống trong các món như gỏi cuốn, gỏi ngó sen, hoặc được sử dụng trong các món xào. Ngoài ra, giá đỗ còn thích hợp cho các món canh hấp dẫn, chẳng hạn như canh giá đỗ với thịt gà, tôm, hoặc lưỡi heo. Chưa kể, giá đỗ còn là thành phần không thể thiếu trong các món mì và bún truyền thống như mì quảng, bún riêu cua, bún thang,...

Lợi ích của ăn giá đỗ đối với sức khỏe

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, việc ăn giá đỗ cũng mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tiêu hoá: Giá đỗ giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hoá, giảm co thắt ruột và cung cấp chất xơ và vitamin cần thiết cho tiêu hoá.

Ngăn ngừa ung thư: Giá đỗ chứa các chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Ngăn ngừa đột quỵ: Thành phần saponin có trong giá đỗ giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch, bao gồm cả đột quỵ.

Làm đẹp: Vitamin E và chất chống oxy hóa có trong giá đỗ giúp làm đẹp da, kích thích sản sinh collagen và duy trì sức khỏe da.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp: Estrogen có trong giá đỗ giúp cải thiện sự mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương và đau nhức xương khớp.

Tăng hormone nữ: Giá đỗ chứa các tế bào tăng trưởng và các chất giúp cân bằng hormone nữ, giúp cải thiện tình trạng nội tiết và chống lại quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Giải độc: Giá đỗ có khả năng giúp đào thải các loại độc tố trong cơ thể, giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và sạch bên trong.

Những sai lầm khi ăn giá đỗ

Không ăn khi bụng đói

Rau giá đỗ có tính mát, lành, nhưng những người có biểu hiện chân tay lạnh thiếu lực, đau nhức chân tay, đi ngoài phân lỏng thì không nên ăn, vì với tính hàn trong giá đỗ, nếu ăn vào sẽ làm bệnh tình nặng thêm. Đặc biệt không ăn khi bụng đói vì sẽ không tốt cho dạ dày.

Không xào giá đỗ cùng gan

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, không nên xào giá đỗ với gan, bởi chúng kỵ nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích, giá đỗ có rất nhiều vitamin C, nếu ta xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá đỗ cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hoá và món ăn sẽ không còn chất dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn giá đỗ thường xuyên

Giá đỗ là một loại rau khá nhiều chất dinh dưỡng, nếu loại rau này được làm theo một cách thông thường chỉ là ngâm - ủ truyền thống thì nó rất sạch sẽ và an toàn.

Tuy nhiên, hiện nay vì lợi ích kinh tế, người làm giá đỗ bán thường sử dụng một số loại thuốc kích thích để tăng năng suất. Vì thế, nếu ăn giá đỗ “bẩn” trong thời gian dài sẽ rất nhiều hệ lụy, trong đó phải kể tới bệnh nguy hiểm như ung thư.