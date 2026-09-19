Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Rau bí, hay còn gọi là bí ngô, bí đỏ, hoặc bí rợ, thuộc họ bầu bí Cucurbitaceae với tên khoa học là Cucurbita moschata Duchesne. Phần ngọn và lá của rau bí được sử dụng làm rau trong bữa ăn hàng ngày. Rau bí là loại thực phẩm phổ biến với giá trị dinh dưỡng cao, dễ chế biến và được nhiều người yêu thích.

Trong 100g rau bí cung cấp khoảng 16g carbohydrate, 2.8g chất xơ, 1.4g protein và nhiều loại vitamin như vitamin A, C, kali, magie, canxi... Nhờ chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, rau bí có rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu công dụng của rau bí trong phần tiếp theo của bài viết.

"Rau bí là một nguồn tuyệt vời của sắt và kẽm, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa thiếu máu. Ngoài ra, nó cũng chứa folate, giúp sản sinh hồng cầu và cải thiện tình trạng thiếu máu."

Rau bí có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một số công dụng bất ngờ của rau bí bao gồm:

Tăng cường khả năng miễn dịch: Rau bí chứa sắt và kẽm, giúp nâng cao khả năng miễn dịch. Sắt còn tham gia vào sự tổng hợp hemoglobin và folate kích thích sản sinh hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch và hệ tuần hoàn: Chất xơ trong rau bí giúp giảm hấp thu cholesterol trong máu và kiểm soát loạn nhịp ở người cao tuổi. Loại rau này cũng chứa một lượng lớn kali, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp: Rau bí là nguồn cung cấp vitamin B6, giúp giảm đau khớp liên tục do viêm khớp dạng thấp.

Ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ sức khỏe đường ruột: Rau bí giàu chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Chế độ ăn đủ chất xơ cũng góp phần bảo vệ sức khỏe đường ruột, nhưng không nên hiểu rằng rau bí có thể trực tiếp phòng ngừa hay điều trị ung thư.

Rau bí giúp ngăn ngừa lão hóa sớm: Rau bí cung cấp đồng, khoáng chất tham gia vào hoạt động của các enzyme chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước gốc tự do. Bổ sung rau bí cùng các loại rau xanh khác có thể hỗ trợ sức khỏe và làn da, nhưng không thể ngăn hoàn toàn quá trình lão hóa.

Các món xào hấp dẫn

Rau bí xào tỏi: Món ăn truyền thống đơn giản nhất, rau giòn sần sật thấm vị thơm lừng của tỏi phi.

Ảnh minh họa: Internet

Rau bí xào thịt bò: Thịt bò mềm ngọt kết hợp với đọt bí xanh giòn tạo nên món ăn giàu năng lượng.

Rau bí xào tôm/tôm nõn: Vị ngọt tự nhiên từ tôm tươi quyện vào từng cọng rau bí rất đưa cơm.

Rau bí xào măng hoặc lòng mề gà: Đổi vị lạ miệng cho bữa cơm cuối tuần thêm phong phú.