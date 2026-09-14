Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Dinh dưỡng 14/09/2026 11:30

Rau đay là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc, rau đay còn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch và làn da. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng loại rau này.

Rau đay (tên khoa học: Corchorus olitorius) là một loại rau ăn lá có tính mát, vị nhạt, thường được dùng để nấu canh với cua, tôm hay mồng tơi. Rau đay chứa nhiều nước, chất xơ, các vitamin và khoáng chất như:

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A, C, E: Hỗ trợ tăng cường miễn dịch, làm đẹp da, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào;

Canxi, sắt, magie: Giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ tạo máu;

Chất nhầy tự nhiên (mucilage): Có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón;

Chất xơ: Cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu.

Công dụng của rau đay đối với sức khỏe

Thanh nhiệt cơ thể: Theo quan niệm y học cổ truyền, rau đay đỏ có vị ngọt, tính hàn và không độc, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, giải độc. Loại rau này thường xuất hiện trong các món ăn mùa hè, được cho là giúp làm mát và hỗ trợ giải nhiệt cho cơ thể.

Ngăn ngừa thiếu máu: Rau đay đỏ chứa sắt, một khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và huyết sắc tố. Vì vậy, việc đưa loại rau này vào chế độ ăn có thể góp phần bổ sung sắt cho cơ thể, đặc biệt trong khẩu phần của phụ nữ mang thai, sản phụ sau sinh và người có nguy cơ thiếu máu, suy nhược.

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp nhuận tràng: Đặc điểm dễ nhận biết của rau đay đỏ là phần chất nhớt xuất hiện khi vò hoặc thái nhỏ. Chất nhầy tự nhiên này chứa polysaccharide, đường sucrose và inositol, có thể giúp bôi trơn đường ruột và làm mềm phân. Bên cạnh đó, polysaccharide được cho là có khả năng hỗ trợ nhu động ruột, từ đó góp phần cải thiện hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ nhuận tràng.

4 đối tượng nên lưu ý khi ăn rau đay 

Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu: Rau đay có tính hàn và có khả năng kích thích co bóp tử cung nhẹ. Điều này có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, đặc biệt ở phụ nữ có cơ địa yếu, từng có tiền sử sinh non hoặc động thai. Trong giai 3 tháng đầu thai kỳ, phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn rau đay hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Người bị huyết áp thấp: Rau đay có tác dụng lợi tiểu, có thể làm giảm huyết áp tạm thời. Người huyết áp thấp ăn rau đay quá nhiều có thể khiến người bệnh cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, tụt huyết áp, đặc biệt là khi ăn rau đay kèm theo các thực phẩm có tính hàn khác như cua đồng, mồng tơi.

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị tiêu chảy, lạnh bụng, rối loạn tiêu hóa: Rau đay có nhiều chất nhầy và tính mát, nên với người đang bị tiêu chảy, lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa, ăn rau đay sẽ khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Người có hệ tiêu hóa yếu, hay đầy bụng, đau bụng âm ỉ cũng không nên ăn rau đay.

Người bị viêm loét dạ dày - tá tràng: Rau đay có thể kích thích tăng tiết dịch tiêu hóa nhờ vào thành phần chất xơ và mucin, điều này không tốt cho người đang bị viêm loét dạ dày - tá tràng, nhất là khi dùng lúc đói. Những người này cần ăn rau đay đã được nấu kỹ, không nên ăn sống hoặc ăn với số lượng lớn.

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