Liên quan đến vụ án mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ Nguyễn Trí Hào (25 tuổi, ở xã Phước Hải) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin báo Thanh Niên , ngày 14.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra ở xã Phước Hải làm 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Lúc này, vợ ông T. đang ở phía sau nghe tiếng kêu la chạy lên liền bị Hào chém trên đầu. Anh N.V.L (con rể ông T.) nghe tiếng mẹ vợ kêu cứu nên từ trên lầu chạy xuống can ngăn cũng bị Hào chém nhiều nhát vào tay, chân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 ngày 13.9, ông P.H.T (72 tuổi, ở xã Phước Hải) đang ngồi xem ti vi trong nhà thì bị Hào cầm dao chém nhiều nhát tử vong tại chỗ.

Sau khi chém các nạn nhân, Hào bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh L. cùng mẹ vợ của mình được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cấp cứu.

Anh L. bị nhiều vết chém ở tay và chân, trong đó có vết thương làm đứt gân tay. Mẹ vợ anh L. bị chém trên vùng đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận tin báo vụ án mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Phước Hải đến hiện trường và truy bắt Hào. Khuya cùng ngày, Hào đã bị bắt giữ khi đang trốn tại phường Long Hương.

Theo anh L., giữa Hào và vợ của mình có quen biết từ trước. Sau đó, vợ anh L. chia tay với Hào và kết hôn với anh L. Hào ghen tuông nên cầm dao đến nhà truy sát các nạn nhân.

Theo thông tin VNExpress, sáng 14/9, lãnh đạo xã Phước Hải cho biết nghi phạm bị bắt tại khu vực TP Bà Rịa cũ. Hiện danh tính và động cơ gây án của người này chưa được công bố.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo VNExoress.

Hơn 18h ngày 13/9, người dân trong con hẻm trên đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, nghe nhiều tiếng la hét, kêu cứu nên chạy đến, thấy chủ nhà tử vong dưới nền. Vợ ông này là Lê Thị Mười, 58 tuổi; con rể Nguyễn Văn Linh, 34 tuổi, chạy thoát ra ngoài trong tình trạng bị thuơng nặng.

Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu với các vết thương ở đầu; nhiều nhất ở tay, chân. Sau khi được phẫu thuật, đến sáng nay sức khỏe của họ đã dần ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị.