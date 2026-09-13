Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với phát ngôn về chuyện từng giúp người vô ơn

Sao quốc tế 13/09/2026 14:28

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý khi chia sẻ rằng anh từng giúp “quá nhiều người vô ơn”. Phát ngôn này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi nam diễn viên vốn được biết đến với tính cách hào sảng, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp trong nhiều năm hoạt động tại showbiz Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Huỳnh Hiểu Minh cho biết anh ngày càng thận trọng hơn khi giúp đỡ người khác bởi từng gặp những trường hợp không biết trân trọng lòng tốt. Theo nam diễn viên, điều khiến anh thất vọng là có người ban đầu xem sự giúp đỡ như một ân tình, nhưng sau khi đạt được mục đích lại coi đó là điều hiển nhiên.

Huỳnh Hiểu Minh không tiết lộ danh tính những người khiến anh thất vọng. Tuy nhiên, chia sẻ này khiến công chúng nhìn lại nhiều câu chuyện liên quan đến cách anh đối xử với đồng nghiệp và những người trẻ trong nghề.

Ngoài diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh từng tham gia đầu tư, sản xuất nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Anh không ít lần hỗ trợ các tác phẩm gặp khó khăn về kinh phí hoặc trao cơ hội cho những gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm.

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với phát ngôn về chuyện từng giúp người vô ơn - Ảnh 1

Năm 2012, khi tham gia bộ phim “Thất thu chi chiến” của đạo diễn Dương Thụ Bằng, dự án được cho là gặp vấn đề về kinh phí. Huỳnh Hiểu Minh đã bỏ tiền hỗ trợ để bộ phim tiếp tục thực hiện, đồng thời đứng tên nhà sản xuất. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ đạt doanh thu hơn 20 triệu NDT.

Sau đó, anh tiếp tục tham gia đầu tư hoặc đồng sản xuất nhiều bộ phim như “Những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc”, “Bên nhau trọn đời”, “Sự thật cuối cùng”, “Giải mật” và “Phong thần 2: Chiến hỏa Tây Kỳ”. Ở mảng truyền hình, nam diễn viên cũng góp vốn vào một số dự án như “Tinh trung Nhạc Phi”, “Cẩm tú duyên: Hoa lệ mạo hiểm” và “Huyễn thành”.

Đáng chú ý, Huỳnh Hiểu Minh từng cho biết anh không quá đặt nặng doanh thu với “Câu lạc bộ ánh dương”, mà muốn hỗ trợ đạo diễn Ngụy Thư Quân hoàn thành tác phẩm.

Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với phát ngôn về chuyện từng giúp người vô ơn - Ảnh 2

Cách nam diễn viên đối xử với đàn em cũng từng được nhắc đến. Trong một sự kiện quảng bá “Liệt hỏa anh hùng”, khi truyền thông tập trung đặt câu hỏi cho mình, anh chủ động nhường thời gian cho một diễn viên trẻ để người này có thêm cơ hội xuất hiện trước báo chí.

Những câu chuyện trên phần nào lý giải hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh là người hào sảng và nhiệt tình với đồng nghiệp. Vì vậy, phát ngôn về những người “vô ơn” càng khiến khán giả tò mò về những trải nghiệm phía sau.

Dù vậy, nam diễn viên không chỉ đích danh bất kỳ ai. Chia sẻ lần này chỉ cho thấy sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Huỳnh Hiểu Minh dường như đã thận trọng hơn trong việc trao đi lòng tốt.

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