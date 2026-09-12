Danh tính cô giáo trẻ té ngã trên đường, bị ô tô tông dẫn tới tử vong

Đời sống 12/09/2026 15:18

Chiếc xe máy đang chạy thì trượt đổ, người lái là cô giáo 22 tuổi ngã văng ra đường đúng lúc ô tô đi cùng chiều phía sau tiến tới và tông trúng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 12/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cô giáo tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h02 ngày 11/9, chị Nguyễn Thị Thảo A. (22 tuổi, trú xã Krông Ana; giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân) điều khiển xe máy trên đường Phan Bội Châu theo hướng từ Trương Công Định đi Mai Xuân Thưởng, phường Buôn Ma Thuột.

Quá trình lưu thông, xe máy của cô giáo A. trượt khiến nạn nhân té xuống đường. Đúng lúc này, ô tô mang BKS: 47A-096.XX do ông Nguyễn Quốc Giang (49 tuổi, trú xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông trúng cô giáo A.

Vụ tai nạn khiến cô giáo A. bị thương nặng, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Danh tính cô giáo trẻ té ngã trên đường, bị ô tô tông dẫn tới tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân, dù mới vào trường công tác được 1 tháng nhưng cô A. luôn yêu thương học sinh và hòa đồng với mọi người.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ban giám hiệu cùng các đoàn thể trong đơn vị đã đến thăm hỏi và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau", lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Xuân cho hay.

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