Diễn viên Minh Tiệp vừa giành cúp đã phải nhập viện, bà xã tiết lộ nguyên nhân

Minh Tiệp phải nhập viện sau khi tham gia một giải Pickleball tại Đà Nẵng. Thông tin được bà xã Thùy Dương chia sẻ khiến nhiều khán giả lo lắng, đặc biệt khi nam diễn viên có thời điểm sốt cao tới 40 độ.

Minh Tiệp phải nhập viện sau khi tham gia một giải Pickleball tại Đà Nẵng. Thông tin được bà xã Thùy Dương chia sẻ khiến nhiều khán giả lo lắng, đặc biệt khi nam diễn viên có thời điểm sốt cao tới 40 độ. Theo Thùy Dương, Minh Tiệp được chẩn đoán đồng thời sốt virus và cúm A. Sau khi thăm khám, điều trị tại Đà Nẵng, anh được đưa trở về Hà Nội để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Gia đình cũng nhận được sự hỗ trợ từ các tiếp viên hàng không trong quá trình di chuyển.

Đáng chú ý, trước khi nhập viện, Minh Tiệp vừa đạt thành tích tại giải Pickleball. Tuy nhiên, sau cuộc thi, sức khỏe của nam diễn viên diễn biến không tốt. Thùy Dương khuyến cáo những người từng tiếp xúc gần với chồng trong thời gian qua chủ động kiểm tra sức khỏe. Minh Tiệp nhập viện sau khi thi đấu Pickleball, sốt cao 40 độ Trên trang cá nhân, bà xã Minh Tiệp cũng gửi lời động viên đến chồng bằng biệt danh thân mật “heo còi”, đồng thời bày tỏ sự xót xa trước tình trạng sức khỏe của anh. Hiện nam diễn viên đang dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Minh Tiệp là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Anh từng gây dấu ấn qua nhiều bộ phim như “Ban mai xanh”, “Cảnh sát hình sự”, “Cuộc gọi lúc 0 giờ”, “Tiếng dương cầm trên biển” và đặc biệt là “Lập trình cho trái tim”. Vai Hoàng Lâm trong bộ phim 40 tập giúp tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Minh Tiệp chủ động giảm tần suất đóng phim để tập trung cho công việc và gia đình. Anh tiếp tục học tập và nhận bằng thạc sĩ Quản lý văn hóa năm 2017. Từ cuối năm 2023, nam diễn viên đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa. Ở đời tư, Minh Tiệp kết hôn với Thùy Dương năm 2011 Dù dành nhiều thời gian cho công việc quản lý, Minh Tiệp vẫn duy trì niềm đam mê với phim ảnh. Năm 2025, anh trở lại màn ảnh với “Cha tôi, người ở lại” trong vai Huấn. Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn tham gia sản xuất và làm phó đạo diễn phim tài liệu “Người giữ hồn di sản”, tác phẩm giành Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Thời gian gần đây, Minh Tiệp cũng được nhắc đến với dự án “Phía bên kia thành phố”, đánh dấu kế hoạch tiếp tục trở lại phim trường. Ở đời tư, anh kết hôn với Thùy Dương năm 2011. Cặp đôi có một con gái và nhiều năm qua duy trì cuộc sống gia đình ổn định.

Nam Em đăng dòng trạng thái khó hiểu giữa lúc phát ngôn cũ bất ngờ bị 'đào lại' Nam Em mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải một đoạn video trên kênh TikTok cá nhân. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ chỉ để lại dòng trạng thái ngắn: “Có cái gì ồn ào thế?”.

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