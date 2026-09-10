Mỹ nhân được Trấn Thành kêu gọi hỗ trợ ngày ấy giờ có cuộc sống thế nào?

Sự thay đổi này đặc biệt gây chú ý bởi Ngân Hòa từng có khoảng thời gian gần như vắng bóng khỏi màn ảnh để tập trung điều trị bệnh. Sau thời gian dài đối mặt với biến cố sức khỏe, nữ diễn viên sinh năm 1996 hiện cho thấy tinh thần tích cực và đang từng bước trở lại với công việc nghệ thuật.

Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Ngân Hòa gây chú ý với diện mạo rạng rỡ trong tà áo dài trắng. Thiết kế có chất liệu nhẹ nhàng, kết hợp cùng mái tóc đen búi gọn và vài lọn xoăn mềm giúp nữ diễn viên khoe vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Thần sắc tươi tắn của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Sự thay đổi này đặc biệt gây chú ý bởi Ngân Hòa từng có khoảng thời gian gần như vắng bóng khỏi màn ảnh để tập trung điều trị bệnh. Sau thời gian dài đối mặt với biến cố sức khỏe, nữ diễn viên sinh năm 1996 hiện cho thấy tinh thần tích cực và đang từng bước trở lại với công việc nghệ thuật. Trước đó, năm 2023, Ngân Hòa phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn 3, kèm thiếu máu và viêm gan. Đến tháng 2.2025, tình trạng bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, buộc cô phải điều trị và lọc máu định kỳ.

Cuộc sống của nữ diễn viên càng nhận được sự quan tâm vào tháng 6/2025, khi thông tin cô cần một khoản kinh phí lớn để tiếp tục điều trị và hướng tới ghép thận được chia sẻ rộng rãi. Nhiều đồng nghiệp và khán giả đã chung tay giúp đỡ. Trong đó, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ lên tiếng sớm, trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ đàn em. Mới đây, Ngân Hòa chia sẻ loạt ảnh mới được thực hiện giữa không gian mang vẻ đẹp cổ kính của cố đô Sau đó, Ngân Hòa thông báo đã nhận đủ khoản kinh phí cần thiết trước mắt và quyết định dừng tiếp nhận hỗ trợ. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn.

Sau thời gian điều trị, Ngân Hòa dần trở lại với nghệ thuật. Bóng Ma Hạnh Phúc trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình tái xuất của cô. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Như Trang, nhân vật có mối quan hệ tình cảm với Hoàng Dũng do Lương Thế Thành thủ vai, đồng thời gây ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của nhân vật này với Thanh Mai do Lê Phương đảm nhận. Vai diễn mang màu sắc phản diện giúp Ngân Hòa tạo được hiệu ứng trên màn ảnh. Nhân vật Như Trang liên tục khiến khán giả bức xúc bởi những hành động liên quan đến cuộc hôn nhân của Hoàng Dũng và Thanh Mai. Việc nhận về nhiều bình luận gay gắt cũng phần nào cho thấy nữ diễn viên đã thể hiện nhân vật khá thuyết phục. Nữ diễn viên Ngân Hoà từng đối mặt trước căn bệnh suy thận và được nhiều đồng nghiệp ủng hộ trong đó có Trấn Thành Sau Bóng Ma Hạnh Phúc, Ngân Hòa tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường với khán giả. Những hình ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên có thần sắc tươi tắn hơn, đồng thời cho biết sức khỏe đang có những chuyển biến tích cực. Hiện Ngân Hòa chưa công bố dự án màn ảnh mới sau Bóng Ma Hạnh Phúc. Tuy nhiên, hành trình trở lại của cô vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Từ một diễn viên phải tạm gác công việc để điều trị bệnh, Ngân Hòa đang từng bước lấy lại nhịp sống và hướng đến những vai diễn mới. Với diện mạo ngày càng rạng rỡ cùng tinh thần tích cực, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những bước tiến trong chặng đường nghệ thuật phía trước.

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hội ngộ Cường Đô La khi họp phụ huynh, doanh nhân cảm ơn Đàm Thu Trang Mới đây, Cường Đô La khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải khoảnh khắc có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-uoc-tran-thanh-keu-goi-ho-tro-ngay-ay-gio-co-cuoc-song-the-nao-768332.html