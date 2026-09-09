Tìm bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi 2 người lạ tiếp cận

Đời sống 09/09/2026 17:07

Chính quyền xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đang xác minh nguồn tin để tìm lại một bé gái bị mất tích ở ấp Phú Lộc thuộc địa bàn xã này vào chiều ngày 7/9.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 9/9, đại diện UBND xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đã nắm thông tin và đang phối hợp với các lực lượng khẩn trương tìm kiếm cháu bé 11 tháng tuổi mất tích.

Trước đó, ngày 7/9, Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (SN 1995, ngụ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) về việc con gái chị là Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi) bị hai người lạ mặt đưa đi. Vụ việc xảy ra tại ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương.

Công an xã lập tức đến hiện trường, xác minh và làm việc với những người liên quan.

Tìm bé gái 11 tháng tuổi mất tích sau khi 2 người lạ tiếp cận - Ảnh 1
Cháu T. bị hai người lạ mặt bồng đi ở một sạp cho quần áo cũ ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) vào chiều 7/9 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 13h30 cùng ngày, chị Hảo đẩy xe đưa con đi bán vé số ven quốc lộ 80B. Khi đến đoạn qua ấp Phú Lộc, chị gặp một sạp quần áo cũ cho miễn phí nên đặt cháu Thư xuống nền rồi đi vào lựa đồ.

Trong lúc chị Hảo đang lựa quần áo, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đến sạp. Hai người đều bịt kín mặt. Họ bắt chuyện với chị Hảo, hỏi nhà ở đâu và nói muốn đưa cháu bé về nuôi nhưng chị không đồng ý.

Sau đó, ông Đoàn Văn Lợi (SN 1969, ngụ ấp Giồng Cam, xã Vĩnh Xương), chủ sạp quần áo cũ miễn phí, đi xe máy đến mắng chị Hảo vì thường xuyên đến lấy quần áo và để cháu Thư bò dưới đất.

Chị Hảo lấy quần áo rồi nhanh chóng đẩy xe rời đi. Cháu Thư bị bỏ lại sạp. Thấy vậy, ông Lợi nói chị Hảo quay lại bế con theo nhưng chị trả lời sẽ quay lại đón cháu sau.

Sau khi ông Lợi rời đi, người dân ở cách sạp khoảng 50m nhìn thấy người phụ nữ đi cùng người đàn ông đã bế bé Thư lên xe và di chuyển về hướng Vĩnh Xương - Tân Châu.

Chị Hảo quay lại sạp quần áo không thấy con gái nên trình báo công an.

Cơ quan công an đã trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc tuyến đường nghi vấn hai người đưa cháu bé rời đi nhưng chưa tìm được tung tích.

Sáng nay (9/9), vụ việc được lan truyền trên nhiều hội nhóm mạng xã hội. Đến hơn 14h, một số người dân cho biết nhìn thấy bé gái giống cháu Thư ở khu vực Châu Đốc.

Hiện các đơn vị chức năng đang lên đường đến Châu Đốc để xác minh.

Danh tính 2 anh em ruột tử vong bên hàng rào

Danh tính 2 anh em ruột tử vong bên hàng rào

Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cùng Công an xã Mỹ Tịnh An điều tra vụ việc hai anh em ruột tử vong tại vườn dừa, nghi do bị điện giật.

Xem thêm
Từ khóa:   tìm bé gái 11 tháng tuổi bắt cóc tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 57 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội