Trước đó, ngày 7/9, Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (SN 1995, ngụ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) về việc con gái chị là Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi) bị hai người lạ mặt đưa đi. Vụ việc xảy ra tại ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 9/9, đại diện UBND xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đã nắm thông tin và đang phối hợp với các lực lượng khẩn trương tìm kiếm cháu bé 11 tháng tuổi mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 13h30 cùng ngày, chị Hảo đẩy xe đưa con đi bán vé số ven quốc lộ 80B. Khi đến đoạn qua ấp Phú Lộc, chị gặp một sạp quần áo cũ cho miễn phí nên đặt cháu Thư xuống nền rồi đi vào lựa đồ.

Công an xã lập tức đến hiện trường, xác minh và làm việc với những người liên quan.

Trong lúc chị Hảo đang lựa quần áo, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đến sạp. Hai người đều bịt kín mặt. Họ bắt chuyện với chị Hảo, hỏi nhà ở đâu và nói muốn đưa cháu bé về nuôi nhưng chị không đồng ý.

Sau đó, ông Đoàn Văn Lợi (SN 1969, ngụ ấp Giồng Cam, xã Vĩnh Xương), chủ sạp quần áo cũ miễn phí, đi xe máy đến mắng chị Hảo vì thường xuyên đến lấy quần áo và để cháu Thư bò dưới đất.

Chị Hảo lấy quần áo rồi nhanh chóng đẩy xe rời đi. Cháu Thư bị bỏ lại sạp. Thấy vậy, ông Lợi nói chị Hảo quay lại bế con theo nhưng chị trả lời sẽ quay lại đón cháu sau.

Sau khi ông Lợi rời đi, người dân ở cách sạp khoảng 50m nhìn thấy người phụ nữ đi cùng người đàn ông đã bế bé Thư lên xe và di chuyển về hướng Vĩnh Xương - Tân Châu.

Chị Hảo quay lại sạp quần áo không thấy con gái nên trình báo công an.

Cơ quan công an đã trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc tuyến đường nghi vấn hai người đưa cháu bé rời đi nhưng chưa tìm được tung tích.

Sáng nay (9/9), vụ việc được lan truyền trên nhiều hội nhóm mạng xã hội. Đến hơn 14h, một số người dân cho biết nhìn thấy bé gái giống cháu Thư ở khu vực Châu Đốc.

Hiện các đơn vị chức năng đang lên đường đến Châu Đốc để xác minh.