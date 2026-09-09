Thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của bé 2 tuổi sống sót trong vụ tai nạn ở Đồng Nai

Đời sống 09/09/2026 09:49

Sau khi được cấp cứu, bé 2 tuổi trong vụ tai nạn ở Đồng Nai đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo thông tin báo Dân trí, chiều 8/9, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bé 2 tuổi - nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại nút giao Cổng 11 (TP Đồng Nai) - hiện tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Theo bệnh viện, bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết xây xát, tổn thương phần mềm ở vùng đầu, mặt, thân mình và các chi. Khi nhập viện, nhịp tim bệnh nhi khoảng 180 lần/phút, SpO2 duy trì 98%.

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Bé 2 tuổi trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Báo Dân trí. 

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương đầu, mặt, chấn động não và tổn thương phần mềm đa vùng do tai nạn giao thông. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận xuất huyết nội sọ, không phát hiện phù não hay tổn thương choán chỗ. Các phim X-quang cũng chưa phát hiện tổn thương xương.

Bệnh nhi được truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát tri giác, mạch, huyết áp, nhịp thở cùng độ bão hòa oxy trong máu. Các vết thương phần mềm cũng được xử lý, chăm sóc. Sau điều trị ban đầu, tình trạng sức khỏe của bé có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 8h15 cùng ngày, ô tô tải BKS 29H-890.XX lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa. Khi đến khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai), ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 60F2-415.XX do người phụ nữ điều khiển chở theo 3 trẻ em.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ và 2 trẻ em tử vong tại chỗ.

Bé gái gần 3 tuổi còn lại bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Hiện trường vụ va chạm xe tải khiến ba người tử vong, ba lô trẻ em dưới gầm xe tải

Hiện trường vụ va chạm xe tải khiến ba người tử vong, ba lô trẻ em dưới gầm xe tải

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai), khiến người phụ nữ và hai trẻ nhỏ đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

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