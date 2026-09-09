Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Với khoảng cách địa lý gần, nhu cầu xây dựng và đô thị hóa gia tăng, Campuchia được xem là một trong những thị trường có dư địa đối với nhóm vật liệu và giải pháp công trình.

Trong bối cảnh thị trường xây dựng trong nước ngày càng cạnh tranh, mở rộng sang các thị trường lân cận đang trở thành một hướng đi được nhiều doanh nghiệp Việt quan tâm.

Một số dự án đã được triển khai tại Campuchia như Nhà máy Caushaka tại Phnom Penh với hạng mục cửa cuốn Austdoor; dự án GOODHILL tại Phnom Penh với hạng mục vách ngăn và hệ thống cửa; Xamat Hotel tại Kampong Cham với hạng mục mặt dựng lam nhôm.

Đức Tín Window đang lựa chọn hướng đi này khi từ năm 2025 bắt đầu phát triển hoạt động tại Campuchia dưới thương hiệu Smartdoor Asia. Thay vì chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm sang thị trường mới, doanh nghiệp từng bước tham gia trực tiếp vào các dự án, từ cung cấp sản phẩm đến khảo sát, thi công và hoàn thiện công trình.

Trong số đó, showroom Kim cương tại Siem Reap là một công trình có yêu cầu cao về tính an toàn, bảo mật và thẩm mỹ. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, Đức Tín Window đã tham gia cung cấp, lắp đặt hệ thống cửa cuốn tại công trình này.

Những dự án đầu tiên tại Campuchia không chỉ mở thêm thị trường đầu ra mà còn đặt doanh nghiệp trước những yêu cầu khác biệt về thủ tục, vận chuyển, điều kiện công trình và cách thức phối hợp với đối tác sở tại.

Ông Đỗ Thanh Phong - Giám đốc điều hành Đức Tín Window, cho rằng với một doanh nghiệp vừa và nhỏ, bước đầu tiên khi tìm kiếm thị trường nước ngoài là phải hiểu khách hàng và đặc điểm của từng thị trường.

Theo ông Phong, doanh nghiệp cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, yêu cầu của nhà thầu và đặc điểm từng công trình, đồng thời chủ động tìm kiếm đối tác thông qua nhiều kênh. Quan trọng hơn, doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực bằng chính những công trình đã thực hiện, từ đó tạo niềm tin về chất lượng và trách nhiệm khi triển khai dự án.

Lấy năng lực sản xuất làm nền tảng

Trước khi hướng ra thị trường khu vực, Đức Tín Window đã có gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực cửa và nhôm kính tại Việt Nam.

Thành lập tại TP.HCM năm 2016, doanh nghiệp bắt đầu với cửa nhôm kính, sau đó mở rộng sang nhiều dòng cửa và giải pháp công trình. Quá trình trực tiếp khảo sát, gia công, vận chuyển và lắp đặt giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh tại công trường.

Từ kinh nghiệm thực tế, doanh nghiệp từng bước đầu tư vào nhà xưởng, máy móc và quy trình sản xuất. Nhà xưởng tại TP.HCM có diện tích khoảng 3.000 m², với năng lực sản xuất được doanh nghiệp cho biết đạt khoảng 200-300 m²/ngày.

Năng lực này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát vật liệu đầu vào, kích thước, chất lượng hoàn thiện và tiến độ cung ứng. Đây cũng là nền tảng để Đức Tín Window mở rộng từ những sản phẩm cửa thông dụng sang các hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Danh mục sản phẩm hiện gồm cửa nhôm, cửa cuốn, cửa tự động, cửa thép và các giải pháp nhôm kính. Tùy loại hình công trình, doanh nghiệp có thể cung cấp từ cửa đi, cửa sổ, cửa trượt, cửa xếp trượt đến cửa cuốn công nghiệp, cửa tốc độ cao, cửa chống cháy và các hệ thống cửa tự động.

Trong nước, doanh nghiệp từng tham gia các công trình như Nhà máy Red Bull và Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản C.P Cà Mau, với các hạng mục cửa nhôm kính, vách mặt dựng và canopy.

Theo doanh nghiệp, kinh nghiệm từ những công trình này giúp hoàn thiện quy trình triển khai từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, lựa chọn vật liệu đến sản xuất, thi công, nghiệm thu và bảo hành.

Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận các dự án ngoài Việt Nam với định hướng không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tham gia vào giải pháp tổng thể của công trình.

Đông Nam Á - thị trường gần nhưng không dễ chinh phục

Việc lựa chọn Campuchia làm một trong những thị trường đầu tiên để mở rộng không chỉ đến từ yếu tố khoảng cách. Theo doanh nghiệp, khu vực Đông Nam Á đang có nhu cầu xây dựng ở nhiều phân khúc, từ nhà ở, showroom, cửa hàng đến kho xưởng và công trình công nghiệp.

Lợi thế về vị trí địa lý giúp việc vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Campuchia bằng đường bộ thuận lợi hơn so với những thị trường ở xa. Bên cạnh đó, đặc điểm khí hậu tương đồng cũng tạo điều kiện để một số sản phẩm vốn được phát triển cho thị trường Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực.

Tuy nhiên, khoảng cách địa lý gần không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể dễ dàng đưa sản phẩm sang bán. Thực tế triển khai tại Campuchia cho thấy doanh nghiệp phải xử lý nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, chi phí phát sinh và vận chuyển nguyên vật liệu.

Đó cũng là lý do năng lực kỹ thuật và khả năng tổ chức thi công trở thành một yếu tố cạnh tranh. Việc có thể đưa đội ngũ kỹ thuật sang khảo sát, đo đạc, lắp đặt và bàn giao giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình triển khai.

Sau Campuchia, Đức Tín Window cho biết đang có dự tính cung cấp giải pháp, xuất khẩu một số cấu kiện cửa nhôm cho hệ thống đại lý và công trình tại Lào, Australia.

Những bước đi này cho thấy xu hướng quốc tế hóa của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc tìm thêm khách hàng, mà còn là quá trình kiểm nghiệm năng lực sản xuất, kỹ thuật và khả năng thích ứng với những yêu cầu khác nhau của từng thị trường.

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chinh phục thị trường nước ngoài không thể dựa vào quy mô đơn thuần. Uy tín từ những công trình đã thực hiện, chất lượng sản phẩm, khả năng đáp ứng tiến độ và trách nhiệm sau bán hàng mới là những yếu tố quyết định khả năng duy trì thị trường.

Trong hành trình đó, mỗi thị trường mới cũng là một bài kiểm tra mới. Và với doanh nghiệp Việt, việc có thể đứng vững sau cánh cửa đầu tiên của thị trường khu vực mới là bước quan trọng để tiến xa hơn trên bản đồ vật liệu xây dựng quốc tế.