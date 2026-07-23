Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược bao gồm: thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng nhằm mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế Bắc Trung Bộ vào năm 2030. Nền tảng vĩ mô vững chắc với tăng trưởng GRDP trên 8%, thu ngân sách hơn 29.200 tỷ đồng và FDI liên tục vượt 1 tỷ USD/năm chính là động lực trực tiếp "kích hoạt" thị trường bất động sản theo ba hướng cụ thể.

Đầu tiên là thể chế minh bạch giúp chuẩn hóa và rút ngắn thủ tục pháp lý, gia tăng sự an toàn cho dòng vốn đầu tư. Thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với làn sóng FDI bùng nổ, kéo theo gia tăng dân số cơ học và tạo ra nhu cầu ở thực bền vững. Và cuối cùng là hạ tầng bứt phá với dấu mốc Sân bay Quốc tế Vinh đi vào hoạt động trở lại từ cuối năm 2025 cùng mạng lưới giao thông liên vùng, trực tiếp mở rộng không gian đô thị và gia tăng giá trị tài sản.

Sự cộng hưởng này giúp bất động sản Nghệ An chuyển từ tăng trưởng theo kỳ vọng sang nền tảng giá trị thực. Trong đó, khu vực trung tâm (TP. Vinh cũ) tiếp tục giữ vai trò hạt nhân hấp thụ dòng tiền và dẫn dắt nhu cầu an cư chất lượng cao.

Eurowindow Sport Garden: "Điểm rơi" đầu tư đón đầu làn sóng bứt phá của thủ phủ tỉnh Nghệ An

Đòn bẩy kích hoạt thị trường từ ba đột phá chiến lược đã đưa trung tâm (TP. Vinh cũ) tiếp tục giữ vững vị thế hạt nhân dẫn dắt toàn bộ nhu cầu an cư lẫn dòng vốn đầu tư của tỉnh Nghệ An. Trong đó, dự án Eurowindow Sport Garden nổi lên như một tọa độ sáng tại trung tâm thủ phủ tỉnh nhờ vị trí kết nối thuận tiện, quy hoạch bài bản với không gian sống tiện ích đồng bộ và nền tảng pháp lý vững chắc. Toàn bộ sản phẩm tại đây đều đã được cấp sổ đỏ đất từng lô. Yếu tố này không chỉ mang đến sự an tâm về mặt pháp lý cho nhà đầu tư mà còn đảm bảo tính thanh khoản và khả năng khai thác thương mại tức thì.

Sở hữu pháp lý vững chắc với sổ đỏ đất từng lô, các sản phẩm liền kề tại Eurowindow Sport Garden đảm bảo tính thanh khoản và khả năng khai thác thương mại tức thì. Nguồn ảnh: Eurowindow Holding.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ nhà đầu tư tận dụng tối đa đòn bẩy thị trường, chủ đầu tư đã đưa ra giải pháp thanh toán linh hoạt với mức chiết khấu lên tới 19% giá trị sản phẩm dành cho phương án thanh toán sớm, tạo ra một "biên lợi nhuận an toàn" ngay tại thời điểm xuống tiền.

Đối với nhóm khách hàng ưu tiên sử dụng đòn bẩy tài chính, gói vay lên đến 70% giá trị hợp đồng đi kèm chính sách hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc kéo dài tới 24 tháng giúp tối thiểu hóa chi phí vốn ban đầu. Nhờ đòn bẩy này, nhà đầu tư có tới hai năm "nghỉ ngơi" về dòng tiền, hoàn toàn chủ động trong việc cân đối kế hoạch tài chính và thong thả chờ đợi đợt tái định giá tài sản khi hạ tầng khu vực hoàn thiện.

Sự cộng hưởng giữa đòn bẩy vĩ mô từ một địa phương đang tái cấu trúc động lực phát triển từ gốc rễ và giải pháp tài chính linh hoạt tại một dự án trung tâm hữu hạn chính là điểm rơi đáng chú ý cho dòng vốn trên thị trường bất động sản Nghệ An hiện nay.