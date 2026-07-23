Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 23/07/2026 16:28

Sau thành công vang dội của Xin chào, Lý Hoán Anh, Trương Tiểu Phỉ đã vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng tại phòng vé Trung Quốc. Thành tích này giúp cô có vị thế tốt hơn trong quá trình thương thảo với các nhà sản xuất.

Theo truyền thông Trung Quốc, Trương Tiểu Phỉ đã đưa ra quyết định đáng chú ý khi tham gia bộ phim Đội bóng nữ Kung Fu của Châu Tinh Trì. Thay vì nhận mức cát xê cố định khoảng 8 triệu NDT như đề xuất ban đầu, nữ diễn viên lựa chọn mô hình chia lợi nhuận theo doanh thu phòng vé, đồng nghĩa với việc không nhận thù lao trước.

Đây là hình thức hợp tác không còn mới tại thị trường điện ảnh Trung Quốc, nhưng thường chỉ được áp dụng với những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn và đủ sức tạo giá trị thương mại cho tác phẩm. Với cơ chế này, thu nhập của diễn viên phụ thuộc hoàn toàn vào thành tích phòng vé. Nếu phim thành công, khoản lợi nhuận nhận được có thể vượt xa mức cát xê thông thường. Ngược lại, khi doanh thu không như kỳ vọng, nghệ sĩ gần như không có nguồn thu từ vai diễn.

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Theo một số phân tích từ giới truyền thông, nếu Đội bóng nữ Kung Fu đạt doanh thu khoảng 3 tỷ NDT như kỳ vọng của thị trường, số tiền Trương Tiểu Phỉ nhận được nhiều khả năng sẽ cao hơn đáng kể so với mức cát xê 8 triệu NDT mà cô từ chối.

Tuy nhiên, chia lợi nhuận luôn là lựa chọn đi kèm nhiều rủi ro. Thành công của một bộ phim không chỉ phụ thuộc vào sức hút của diễn viên mà còn chịu tác động từ chất lượng kịch bản, phản hồi của khán giả, hiệu ứng truyền miệng, thời điểm phát hành cũng như sự cạnh tranh với các tác phẩm khác trên thị trường.

Trong những năm gần đây, điện ảnh Trung Quốc ghi nhận không ít dự án quy tụ dàn sao nổi tiếng, được đầu tư lớn nhưng vẫn thất bại về doanh thu. Điều đó cho thấy tên tuổi của diễn viên không còn là yếu tố duy nhất quyết định sức hút phòng vé.

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Sau thành công vang dội của Xin chào, Lý Hoán Anh, Trương Tiểu Phỉ đã vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng tại phòng vé Trung Quốc. Thành tích này giúp cô có vị thế tốt hơn trong quá trình thương thảo với các nhà sản xuất.

Dẫu vậy, việc từ bỏ khoản cát xê đảm bảo để đặt cược vào doanh thu phòng vé vẫn được xem là quyết định nhiều thách thức. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh liên tục biến động và thị hiếu khán giả thay đổi nhanh chóng, không có bất kỳ công thức nào có thể bảo đảm một bộ phim sẽ trở thành hiện tượng phòng vé.

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