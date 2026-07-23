Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Sao quốc tế 23/07/2026 16:36

Theo báo cáo của đơn vị dữ liệu bên thứ ba Top Data, phim hài võ thuật mới của Châu Tinh Trì - “Đội bóng nữ Kungfu” (do Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng đóng chính) - đã bị "ăn cắp doanh thu phòng vé" trên quy mô lớn sau khi ra rạp.

Theo báo cáo của đơn vị dữ liệu bên thứ ba Top Data, bộ phim Đội bóng nữ Kung Fu do Châu Tinh Trì chỉ đạo sản xuất đang đối mặt với nghi vấn bị gian lận doanh thu phòng vé trên diện rộng. Tác phẩm có sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng hiện ghi nhận doanh thu khoảng 1,6 tỷ NDT tính đến ngày 22/7.

Top Data ước tính khoảng 28% doanh thu của bộ phim có thể đã bị che giấu hoặc gian lận, tương đương hơn 400 triệu NDT. Đơn vị này cũng cho biết phần doanh thu có thể truy vết thông qua hệ thống bán vé trực tuyến đã vượt 20 triệu NDT.

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Tuy nhiên, những con số trên nhanh chóng vấp phải ý kiến trái chiều. Đại diện Hội người hâm mộ Châu Tinh Trì tại Thượng Hải cho rằng báo cáo của Top Data chưa phản ánh đúng tình hình thực tế. Theo người này, số rạp vi phạm được xác định là 404, thấp hơn nhiều so với những gì dư luận suy đoán. Sau khi được cơ quan chức năng hướng dẫn, các đơn vị liên quan đã hoàn trả phần doanh thu bị ảnh hưởng và những trường hợp vi phạm cũng đã bị xử lý theo quy định.

Đến nay, phía nhà sản xuất Đội bóng nữ Kung Fu vẫn chưa công bố con số chính thức về mức doanh thu bị thất thoát. Dẫu vậy, việc xuất hiện các hành vi gian lận phòng vé được cho là có thật. Theo thông tin từ cộng đồng người hâm mộ Châu Tinh Trì, hơn 1,6 triệu NDT doanh thu đã được thu hồi sau quá trình thu thập chứng cứ và phản ánh đến cơ quan chức năng.

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT - Ảnh 2

Các hình thức gian lận được nhắc đến gồm phát vé viết tay hoặc vé trắng với lý do hệ thống bán vé gặp sự cố, khiến doanh thu không được ghi nhận trên hệ thống quốc gia. Một số trường hợp khác bị tố sử dụng "vé hai giá", in hóa đơn đồ ăn hoặc ghi tên bộ phim khác để chuyển doanh thu sang tác phẩm khác. Ngoài ra còn có tình trạng khuyến khích khán giả hủy vé mua trực tuyến rồi thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhằm né hệ thống kiểm soát.

Trước những nghi vấn này, Châu Tinh Trì đã đăng tải hình ảnh một tấm vé viết tay lên mạng xã hội kèm ba dấu hỏi, được xem là động thái bày tỏ sự quan tâm tới vụ việc. Trong khi đó, nhà sản xuất đã thay thế bản phim mã hóa tại các rạp trên toàn quốc, áp dụng cơ chế khóa giải mã nhiều lớp nhằm hạn chế gian lận. Đồng thời, một kênh tiếp nhận phản ánh cũng được mở để khuyến khích khán giả cung cấp bằng chứng nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

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