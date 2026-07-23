Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Sao quốc tế 23/07/2026 16:36

Theo báo cáo của đơn vị dữ liệu bên thứ ba Top Data, phim hài võ thuật mới của Châu Tinh Trì - “Đội bóng nữ Kungfu” (do Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng đóng chính) - đã bị 'ăn cắp doanh thu phòng vé' trên quy mô lớn sau khi ra rạp.

Theo báo cáo của đơn vị dữ liệu bên thứ ba Top Data, bộ phim Đội bóng nữ Kung Fu do Châu Tinh Trì chỉ đạo sản xuất đang đối mặt với nghi vấn bị gian lận doanh thu phòng vé trên diện rộng. Tác phẩm có sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng hiện ghi nhận doanh thu khoảng 1,6 tỷ NDT tính đến ngày 22/7.

Top Data ước tính khoảng 28% doanh thu của bộ phim có thể đã bị che giấu hoặc gian lận, tương đương hơn 400 triệu NDT. Đơn vị này cũng cho biết phần doanh thu có thể truy vết thông qua hệ thống bán vé trực tuyến đã vượt 20 triệu NDT.

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT - Ảnh 1

Tuy nhiên, những con số trên nhanh chóng vấp phải ý kiến trái chiều. Đại diện Hội người hâm mộ Châu Tinh Trì tại Thượng Hải cho rằng báo cáo của Top Data chưa phản ánh đúng tình hình thực tế. Theo người này, số rạp vi phạm được xác định là 404, thấp hơn nhiều so với những gì dư luận suy đoán. Sau khi được cơ quan chức năng hướng dẫn, các đơn vị liên quan đã hoàn trả phần doanh thu bị ảnh hưởng và những trường hợp vi phạm cũng đã bị xử lý theo quy định.

Đến nay, phía nhà sản xuất Đội bóng nữ Kung Fu vẫn chưa công bố con số chính thức về mức doanh thu bị thất thoát. Dẫu vậy, việc xuất hiện các hành vi gian lận phòng vé được cho là có thật. Theo thông tin từ cộng đồng người hâm mộ Châu Tinh Trì, hơn 1,6 triệu NDT doanh thu đã được thu hồi sau quá trình thu thập chứng cứ và phản ánh đến cơ quan chức năng.

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT - Ảnh 2

Các hình thức gian lận được nhắc đến gồm phát vé viết tay hoặc vé trắng với lý do hệ thống bán vé gặp sự cố, khiến doanh thu không được ghi nhận trên hệ thống quốc gia. Một số trường hợp khác bị tố sử dụng "vé hai giá", in hóa đơn đồ ăn hoặc ghi tên bộ phim khác để chuyển doanh thu sang tác phẩm khác. Ngoài ra còn có tình trạng khuyến khích khán giả hủy vé mua trực tuyến rồi thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhằm né hệ thống kiểm soát.

Trước những nghi vấn này, Châu Tinh Trì đã đăng tải hình ảnh một tấm vé viết tay lên mạng xã hội kèm ba dấu hỏi, được xem là động thái bày tỏ sự quan tâm tới vụ việc. Trong khi đó, nhà sản xuất đã thay thế bản phim mã hóa tại các rạp trên toàn quốc, áp dụng cơ chế khóa giải mã nhiều lớp nhằm hạn chế gian lận. Đồng thời, một kênh tiếp nhận phản ánh cũng được mở để khuyến khích khán giả cung cấp bằng chứng nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Sau thành công vang dội của Xin chào, Lý Hoán Anh, Trương Tiểu Phỉ đã vươn lên trở thành một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng tại phòng vé Trung Quốc. Thành tích này giúp cô có vị thế tốt hơn trong quá trình thương thảo với các nhà sản xuất.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Hành trình hơn một thập kỷ của Địch Lệ Nhiệt Ba trước khi hợp tác cùng Châu Tinh Trì

Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 1,6 tỉ NDT, khán giả nhắc lại "Đội bóng Thiếu Lâm"

Phim mới của Châu Tinh Trì cán mốc 1,6 tỉ NDT, khán giả nhắc lại "Đội bóng Thiếu Lâm"

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Địch Lệ Nhiệt Ba đối mặt áp lực lớn khi đóng phim mới của Châu Tinh Trì

Địch Lệ Nhiệt Ba đối mặt áp lực lớn khi đóng phim mới của Châu Tinh Trì

Fan Châu Tinh Trì ra tay, giúp thu hồi hơn 6 tỉ đồng doanh thu bị gian lận

Fan Châu Tinh Trì ra tay, giúp thu hồi hơn 6 tỉ đồng doanh thu bị gian lận

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Sao quốc tế 47 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Tâm sự 52 phút trước
Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Video 1 giờ 7 phút trước
Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố