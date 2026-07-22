Từ 'Đội bóng Thiếu Lâm', Châu Tinh Trì và Tạ Hiền tạo nên một mối duyên đặc biệt

Theo nhiều nguồn tin trong giới giải trí Hong Kong, khi bắt tay thực hiện dự án, Châu Tinh Trì gặp không ít áp lực về kinh phí. Với ngân sách còn hạn chế, ông vẫn mong muốn mời Tạ Hiền đảm nhận vai phản diện Cường Hùng - ông chủ đội Ma Quỷ. Mức thù lao được đề nghị vào khoảng 1 triệu HKD, song được cho là chưa đủ để thuyết phục nam diễn viên kỳ cựu.

Sau thông tin Tạ Hiền qua đời, người hâm mộ không chỉ nhìn lại sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của nam diễn viên gạo cội mà còn nhắc đến một giai thoại nổi tiếng về mối duyên hợp tác giữa ông và Châu Tinh Trì trong bộ phim "Đội bóng Thiếu Lâm" (2001).

Có giai thoại kể rằng Tạ Hiền từng hài hước đáp lại: "Chừng ấy tiền còn không đủ để bạn gái tôi mua một chiếc túi xách". Nhiều người khi đó cho rằng cơ hội hợp tác giữa hai nghệ sĩ khó có thể trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, Châu Tinh Trì vẫn không từ bỏ. Ông được cho là đã trực tiếp đến gặp Tạ Hiền thêm một lần nữa và giới thiệu những phân đoạn đặc biệt của bộ phim, trong đó có màn hóa thân thành Lý Tiểu Long của diễn viên Trần Quốc Khôn. Hình ảnh này khiến Tạ Hiền bất ngờ vì mức độ giống huyền thoại võ thuật, đồng thời gợi lại tình bạn giữa ông và Lý Tiểu Long khi còn sinh thời.

Theo các câu chuyện được truyền lại, sau cuộc gặp, Tạ Hiền đã đồng ý tham gia dự án. Thậm chí, có thông tin cho rằng ông sẵn sàng giảm hoặc không nhận cát-xê để ủng hộ Châu Tinh Trì hoàn thành bộ phim. Dù chi tiết này chưa từng được xác nhận chính thức, đây vẫn là một trong những giai thoại hậu trường được nhắc đến nhiều khi nói về tình nghĩa trong điện ảnh Hong Kong.

Vai Cường Hùng sau đó trở thành một trong những phản diện đáng nhớ của "Đội bóng Thiếu Lâm". Lối diễn xuất điềm tĩnh nhưng đầy uy lực của Tạ Hiền cùng câu thoại nổi tiếng: "Trọng tài chính, trọng tài biên, trọng tài thứ tư... đều là người của tôi. Anh lấy gì đấu với tôi?" vẫn được nhiều khán giả nhớ đến sau hơn hai thập kỷ.

Sự trùng hợp càng khiến người hâm mộ xúc động khi TVB phát sóng lại "Đội bóng Thiếu Lâm" đúng thời điểm bộ phim mới của Châu Tinh Trì nhận được sự quan tâm, chỉ một ngày trước khi tin Tạ Hiền qua đời được công bố. Trên trang cá nhân, Châu Tinh Trì cũng đăng ảnh đen trắng của bậc tiền bối, trích hai câu thơ của Đỗ Phủ và gửi lời tiễn biệt: "Mong ông yên nghỉ".