Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý

Sao quốc tế 22/07/2026 16:11

Tạ Đình Phong từng là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp thành công của anh là nhiều câu chuyện gây chú ý, trong đó có lý do anh bước chân vào giới giải trí khi mới 16 tuổi.

Tạ Đình Phong từng là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp thành công của anh là nhiều câu chuyện gây chú ý, trong đó có lý do anh bước chân vào giới giải trí khi mới 16 tuổi.

Năm xưa, cha anh - cố diễn viên Tạ Hiền - và cựu hoa hậu Địch Ba Lạp từng là cặp đôi đình đám. Hai người con của họ là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình cũng lớn lên dưới sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Từng có thông tin cho rằng sau khi việc đầu tư bất động sản gặp khó khăn, Tạ Hiền phải đối mặt với khoản nợ lớn. Vì muốn hỗ trợ gia đình, Tạ Đình Phong được cho là đã ký hợp đồng dài hạn với Emperor Entertainment khi mới 16 tuổi và bước vào làng giải trí để "trả nợ thay cha". Một số nguồn tin còn tiết lộ anh từng phải làm việc với cường độ cao, phần lớn thu nhập được dùng để thanh toán khoản nợ.

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý - Ảnh 1

Tuy nhiên, câu chuyện này nhiều lần bị chính cha con Tạ Hiền phủ nhận. Tạ Hiền khẳng định không có chuyện ông để con trai gánh trách nhiệm tài chính cho mình, còn Tạ Đình Phong cho biết quyết định gia nhập showbiz xuất phát từ niềm đam mê cá nhân.

Theo chia sẻ của Tạ Hiền, ông nhận thấy con trai từ nhỏ đã yêu thích ca hát nên cho anh theo học thanh nhạc. Trong một buổi gặp gỡ bạn bè, tài năng của Tạ Đình Phong gây chú ý với ông Dương Thụ Thành - Chủ tịch Tập đoàn Anh Hoàng. Sau đó, nam ca sĩ trẻ được mời ký hợp đồng và bắt đầu con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tạ Hiền từng nhắn nhủ con trai rằng một khi đã bước lên sân khấu thì phải nghiêm túc theo đuổi nghề nghiệp đến cùng. Lời dặn này được xem là động lực để Tạ Đình Phong không ngừng nỗ lực trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất.

Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý - Ảnh 2

Bên cạnh những tranh luận về lý do vào nghề, mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và cha cũng từng là chủ đề được quan tâm. Hai cha con từng có khoảng cách trong quá khứ, nhưng sau nhiều năm, họ dần thấu hiểu và gắn bó hơn.

Tại lễ trao giải Kim Tượng năm 2011, khi nhận danh hiệu Ảnh đế, Tạ Đình Phong từng xúc động gửi lời xin lỗi cha vì những lời nói bồng bột khi còn trẻ. Anh thừa nhận bản thân từng chưa hiểu hết những hy sinh của cha và mong nhận được sự tha thứ.

Những năm cuối đời, Tạ Hiền được con trai chăm sóc chu đáo. Sau khi cha qua đời, Tạ Đình Phong đăng lời tưởng niệm, nhắc lại câu nói quen thuộc của ông: "The show must go on - Buổi diễn phải tiếp tục", như một lời tiễn biệt dành cho người cha và người nghệ sĩ mà anh luôn kính trọng.

NÓNG: Diễn viên Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong bỏ dở concert gấp rút về chịu tang cha

NÓNG: Diễn viên Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong bỏ dở concert gấp rút về chịu tang cha

Diễn viên Tạ Hiền trút hơi thở cuối cùng sau thời gian lâm bệnh nặng. Tin buồn được con trai ông - tài tử Tạ Đình Phong xác nhận cách đây ít phút.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

NÓNG: Diễn viên Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong bỏ dở concert gấp rút về chịu tang cha

NÓNG: Diễn viên Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong bỏ dở concert gấp rút về chịu tang cha

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Vì sao nói cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi 'văn minh' sau ly hôn?

Vì sao nói cặp đôi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi 'văn minh' sau ly hôn?

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Bồ trẻ của ông Tạ Hiền tiết lộ: 'Tạ Đình Phong cưới Trương Bá Chi để trả thù Vương Phi'

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Con trai 18 tuổi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong gây chú ý

Tiết lộ cuộc tình của bố Tạ Đình Phong và bạn gái kém 49 tuổi

Tiết lộ cuộc tình của bố Tạ Đình Phong và bạn gái kém 49 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/9/2026, 3 con giáp kích hoạt tài vận, tiền bạc 'ùn ùn' đổ vào túi, cuộc đời nở hoa, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/9/2026, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Cô gái may mắn sống sót sau khi bị chiếc xe tải đâm trúng và cuốn vào gầm xe

Video 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?