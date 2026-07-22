Tạ Đình Phong gia nhập làng giải trí từ năm 16 tuổi, câu chuyện phía sau gây chú ý

Năm xưa, cha anh - cố diễn viên Tạ Hiền - và cựu hoa hậu Địch Ba Lạp từng là cặp đôi đình đám. Hai người con của họ là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình cũng lớn lên dưới sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.

Tạ Đình Phong từng là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp thành công của anh là nhiều câu chuyện gây chú ý, trong đó có lý do anh bước chân vào giới giải trí khi mới 16 tuổi.

Từng có thông tin cho rằng sau khi việc đầu tư bất động sản gặp khó khăn, Tạ Hiền phải đối mặt với khoản nợ lớn. Vì muốn hỗ trợ gia đình, Tạ Đình Phong được cho là đã ký hợp đồng dài hạn với Emperor Entertainment khi mới 16 tuổi và bước vào làng giải trí để "trả nợ thay cha". Một số nguồn tin còn tiết lộ anh từng phải làm việc với cường độ cao, phần lớn thu nhập được dùng để thanh toán khoản nợ.

Tuy nhiên, câu chuyện này nhiều lần bị chính cha con Tạ Hiền phủ nhận. Tạ Hiền khẳng định không có chuyện ông để con trai gánh trách nhiệm tài chính cho mình, còn Tạ Đình Phong cho biết quyết định gia nhập showbiz xuất phát từ niềm đam mê cá nhân.

Theo chia sẻ của Tạ Hiền, ông nhận thấy con trai từ nhỏ đã yêu thích ca hát nên cho anh theo học thanh nhạc. Trong một buổi gặp gỡ bạn bè, tài năng của Tạ Đình Phong gây chú ý với ông Dương Thụ Thành - Chủ tịch Tập đoàn Anh Hoàng. Sau đó, nam ca sĩ trẻ được mời ký hợp đồng và bắt đầu con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tạ Hiền từng nhắn nhủ con trai rằng một khi đã bước lên sân khấu thì phải nghiêm túc theo đuổi nghề nghiệp đến cùng. Lời dặn này được xem là động lực để Tạ Đình Phong không ngừng nỗ lực trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất.

Bên cạnh những tranh luận về lý do vào nghề, mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và cha cũng từng là chủ đề được quan tâm. Hai cha con từng có khoảng cách trong quá khứ, nhưng sau nhiều năm, họ dần thấu hiểu và gắn bó hơn.

Tại lễ trao giải Kim Tượng năm 2011, khi nhận danh hiệu Ảnh đế, Tạ Đình Phong từng xúc động gửi lời xin lỗi cha vì những lời nói bồng bột khi còn trẻ. Anh thừa nhận bản thân từng chưa hiểu hết những hy sinh của cha và mong nhận được sự tha thứ.

Những năm cuối đời, Tạ Hiền được con trai chăm sóc chu đáo. Sau khi cha qua đời, Tạ Đình Phong đăng lời tưởng niệm, nhắc lại câu nói quen thuộc của ông: "The show must go on - Buổi diễn phải tiếp tục", như một lời tiễn biệt dành cho người cha và người nghệ sĩ mà anh luôn kính trọng.