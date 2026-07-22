Bò 'điên' hung hăng tấn công, nhấc bổng cậu bé lên không trung và cái kết thót tim

Hình ảnh ghi lại cho thấy con vật dùng sừng húc đứa trẻ rồi nhấc bổng lên không trung, kéo đi vài mét trên đường. Người mẹ và những người qua đường ngay lập tức chạy đến cứu con trai, đuổi con vật đi trước khi đưa đứa trẻ bị thương đến nơi an toàn.

Video 2 giờ 47 phút trước 2 giờ 47 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-ien-hung-hang-tan-cong-nhac-bong-cau-be-len-khong-trung-va-cai-ket-thot-tim-764444.html