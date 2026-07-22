Nhân viên đường sắt cứu nam thanh niên trước đầu tàu hỏa đang lao tới với tốc độ cao

Nhân viên gác đường sắt Sandeep Chahar, 30 tuổi, đang đứng trong nhà chờ bên cạnh đường ray thì phát hiện một thanh niên đang cố gắng băng qua đường ngang ở Tamil Nadu, Ấn Độ. Người này lập tức bỏ vị trí của mình và chạy về phía người đi bộ trong khi đoàn tàu đang đến gần với tốc độ chóng mặt.

Video 4 giờ 48 phút trước 4 giờ 48 phút trước Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

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