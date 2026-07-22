Vô tình bật máy nướng bánh mì, chú chó gây ra hỏa hoạn khiến ngôi nhà bốc cháy

Camera giám sát lắp đặt trong căn bếp cho thấy chú chó săn lông vàng tên Bo đang vẫy đuôi và cào cấu trên mặt bàn bếp. Những người hàng xóm nhanh trí đã kịp thời cứu sống 2 con chó, trong đó có Bo, khỏi ngôi nhà đang cháy. hưng thật không may, một con chó thứ 3 và 2 con mèo đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
Video 6 giờ 18 phút trước

Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

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