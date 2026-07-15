Bò rừng húc người đàn ông văng lên không trung 2,4 mét khiến nạn nhân bị thương nặng

Vụ việc xảy ra tại Vườn quốc gia Yellowstone, Mỹ. Một người đàn ông suýt chết khi con bò rừng tấn công ngay trước mặt những người đi bộ đường dài. Du khách này bị thương nặng, bao gồm cả gãy xương hông, trong cuộc chạm trán khiến anh ta bị hất tung lên không trung.

Video 52 phút trước 52 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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