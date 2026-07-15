Từ 15 đến 25 tháng 7, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, may mắn toàn diện, no nê hưởng Phú Quý

Từ 15 đến 25 tháng 7, sự nghiệp của Thân rực rỡ nhờ Chính Quan đem đến cát khí. Bạn có thể vượt qua mọi thất bại trong công việc, càng trẻ càng năng nổ. Bạn mạnh dạn trong việc kinh doanh tự do, nhiều người dám bỏ ngang công việc văn phòng để về nhà khởi nghiệp, xin việc mới hoặc học lên cao.

May mắn là tình duyên nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên cũng khá hơn hẳn. Gia đình có thêm tin vui mới, người lớn tuổi được con cháu quan tâm nhiều hơn. Bạn cũng rất khéo trong việc hỗ trợ cho nửa kia phát triển sự nghiệp, lại được lòng cả bạn bè của người ấy.

Con giáp tuổi Tý

Từ 15 đến 25 tháng 7, tuổi Tý hoàn thành tốt công việc được giao nhờ có sự nâng đỡ của tam hợp. Với sự sáng tạo và thông minh của mình, con giáp này có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết nhiệm vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bản mệnh, vì vậy hãy nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự, để cơ hội trôi qua tay. Quý nhân phù trợ sẽ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn với con giáp này.

Con giáp tuổi Dậu

Từ 15 đến 25 tháng 7, người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, thúc đẩy để có thể khẳng định được vị thế của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

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