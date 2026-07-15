Từ 15 đến 25 tháng 7, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, may mắn toàn diện, no nê hưởng Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 15/07/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, may mắn toàn diện, no nê hưởng Phú Quý từ 15 đến 25 tháng 7 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Từ 15 đến 25 tháng 7, sự nghiệp của Thân rực rỡ nhờ Chính Quan đem đến cát khí. Bạn có thể vượt qua mọi thất bại trong công việc, càng trẻ càng năng nổ. Bạn mạnh dạn trong việc kinh doanh tự do, nhiều người dám bỏ ngang công việc văn phòng để về nhà khởi nghiệp, xin việc mới hoặc học lên cao. 

Từ 15 đến 25 tháng 7, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, may mắn toàn diện, no nê hưởng Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

May mắn là tình duyên nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên cũng khá hơn hẳn. Gia đình có thêm tin vui mới, người lớn tuổi được con cháu quan tâm nhiều hơn. Bạn cũng rất khéo trong việc hỗ trợ cho nửa kia phát triển sự nghiệp, lại được lòng cả bạn bè của người ấy.

Con giáp tuổi Tý 

Từ 15 đến 25 tháng 7, tuổi Tý hoàn thành tốt công việc được giao nhờ có sự nâng đỡ của tam hợp. Với sự sáng tạo và thông minh của mình, con giáp này có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết nhiệm vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác.

Từ 15 đến 25 tháng 7, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, may mắn toàn diện, no nê hưởng Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bản mệnh, vì vậy hãy nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự, để cơ hội trôi qua tay. Quý nhân phù trợ sẽ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn với con giáp này.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ 15 đến 25 tháng 7, người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Cục diện Tam Hợp như hỗ trợ, thúc đẩy để có thể khẳng định được vị thế của mình.  

Từ 15 đến 25 tháng 7, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, may mắn toàn diện, no nê hưởng Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Trải qua trò chuyện, trao đổi thường xuyên, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 15/7 đến 31/7/2026, 3 con giáp tài khí vượng phát, gánh lộc mỏi vai, ngập tràn may mắn, phú quý không ai bằng

Từ ngày 15/7 đến 31/7/2026, 3 con giáp tài khí vượng phát, gánh lộc mỏi vai, ngập tràn may mắn, phú quý không ai bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài khí vượng phát, gánh lộc mỏi vai, ngập tràn may mắn, phú quý không ai bằng từ ngày 15/7 đến 31/7/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 19 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 32 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 15 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ