Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can vụ cài Windows lậu máy tính thương hiệu Thánh Gióng

Đời sống 15/07/2026 09:28

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 5 bị can, trong đó có 3 giám đốc liên quan đến hành vi sử dụng công cụ bẻ khóa để vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền, cài đặt trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính rồi bán cho các doanh nghiệp, cơ quan nhằm thu lợi.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 14.7.2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, active… để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các tỉnh, thành trên cả nước. Qua đó, xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft.

Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can vụ cài Windows lậu máy tính thương hiệu Thánh Gióng - Ảnh 1
 5 bị can vừa bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Ảnh: VTC News. 

Từ năm 2022 đến năm 2026, 3 công ty đã bị khởi tố gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam; Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution - đã bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền là 181 tỉ đồng.

Từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty Cổ phần Truyền thông và máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số là 450 tỉ đồng.

Theo thông tin VTC News, các bị can gồm: Bùi Đắc Ánh Dương (SN 1990, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam.

Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú tại phường Nông Trang, Phú Thọ), nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981, trú tại phường Nông Trang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Đặng Hùng Cường (SN 1987, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tek-Solution.

Khuất Tiến Minh (SN 1990; trú tại xã Phúc Lộc, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tek-Solution.

Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can vụ cài Windows lậu máy tính thương hiệu Thánh Gióng - Ảnh 2
Cơ quan Công an khám xét, thu thập chứng cứ tại các công ty. Ảnh: Báo VTC News. 

Trước đó, ngày 11.6.2026, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng bán gần 3.600 đôi giày thể thao giả hàng hiệu

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng bán gần 3.600 đôi giày thể thao giả hàng hiệu

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số hàng hóa trên không được chủ sở hữu các nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hoặc phân phối

Xem thêm
Từ khóa:   khởi tố bị can tin mới cài 'win lậu'

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 3 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 51 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 51 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong