Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can vụ cài Windows lậu máy tính thương hiệu Thánh Gióng

Đời sống 15/07/2026 09:28

Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 5 bị can, trong đó có 3 giám đốc liên quan đến hành vi sử dụng công cụ bẻ khóa để vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền, cài đặt trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính rồi bán cho các doanh nghiệp, cơ quan nhằm thu lợi.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 14.7.2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, active… để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các tỉnh, thành trên cả nước. Qua đó, xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft.

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 5 bị can vừa bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Ảnh: VTC News. 

Từ năm 2022 đến năm 2026, 3 công ty đã bị khởi tố gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam; Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution - đã bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước với tổng số tiền là 181 tỉ đồng.

Từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty Cổ phần Truyền thông và máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số là 450 tỉ đồng.

Theo thông tin VTC News, các bị can gồm: Bùi Đắc Ánh Dương (SN 1990, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam.

Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú tại phường Nông Trang, Phú Thọ), nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981, trú tại phường Nông Trang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam.

Đặng Hùng Cường (SN 1987, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tek-Solution.

Khuất Tiến Minh (SN 1990; trú tại xã Phúc Lộc, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Tek-Solution.

Phú Thọ: Khởi tố 5 bị can vụ cài Windows lậu máy tính thương hiệu Thánh Gióng - Ảnh 2
Cơ quan Công an khám xét, thu thập chứng cứ tại các công ty. Ảnh: Báo VTC News. 

Trước đó, ngày 11.6.2026, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội, Phú Thọ là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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