Khởi tố thêm 14 đối tượng trong vụ Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả

Đời sống 03/07/2026 10:45

Điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với 14 bị can về tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.

Theo thông tin VNExpress, chiều 2/7, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) cho biết ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1 đã tách vụ án để điều tra giai đoạn 2 với việc khởi tố 14 người về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C01 đã làm rõ được hành vi của 12/26 người là trưởng, phó nhóm bán hàng cho Z holding. Nhóm này đã dùng hai sổ sách kế toán để che giấu doanh thu bán hàng thực tế.

Nhóm phụ trách mua hàng của Z Holding cũng có vi phạm về kế toán.

Khởi tố thêm 14 đối tượng trong vụ Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả - Ảnh 1
Thêm 14 người bị khởi tố trong vụ Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả. Ảnh: VNExpress. 

14 người này bị C01 cáo buộc đã giúp sức cho các nhóm cầm đầu Z Holding gây thiệt về thuế 1.435 tỷ đồng, từ tháng 3/2022 đến 2/2025. Trong đó, thuế giá trị gia tăng hơn 451 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

Theo thông tin VietNamNet, trước đó, tại giai đoạn 1 của vụ án, công an xác định bộ ba sáng lập Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã sản xuất sữa giả với doanh thu 2.436 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Tổng hợp hình phạt của 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền, tòa sơ thẩm tuyên phạt Thịnh 30 năm tù, Khắc Minh 26 năm tù, Văn Minh 28 năm tù.

Khởi tố thêm 14 đối tượng trong vụ Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả - Ảnh 2
Sữa giả HIUP của hệ sinh thái Z Holding. Ảnh: VietNamNet. 

Theo cáo buộc, trước năm 2023, Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó, lãnh đạo công ty thấy cần tự làm nhà máy để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.

Các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu lon, thu 2.018 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.

Ngoài hành vi này, bộ ba lãnh đạo Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Nhóm này còn Rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này.

Xem thêm
Từ khóa:   vụ Z Holding sản xuất sữa bột giả tin mới

TIN MỚI NHẤT

Loại quả cực tốt cho gan và tim mạch, ăn từ vỏ đến ruột giúp cơ thể trẻ lâu, đẩy lùi bệnh tật

Loại quả cực tốt cho gan và tim mạch, ăn từ vỏ đến ruột giúp cơ thể trẻ lâu, đẩy lùi bệnh tật

Dinh dưỡng 26 phút trước
Bão số 1 Maysak chính thức hình thành, tiến về vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh

Bão số 1 Maysak chính thức hình thành, tiến về vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh

Xã hội 39 phút trước
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Đời sống 56 phút trước
Gia đình Quách Phú Thành hiếm hoi lộ diện, nhận nhiều lời khen vì điều này

Gia đình Quách Phú Thành hiếm hoi lộ diện, nhận nhiều lời khen vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Từ nay đến 7/7 dương lịch, 3 con giáp đón tài lộc vào nhà, tiền bạc tăng vọt, phú quý vây quanh, công việc thông thuận bất ngờ

Từ nay đến 7/7 dương lịch, 3 con giáp đón tài lộc vào nhà, tiền bạc tăng vọt, phú quý vây quanh, công việc thông thuận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Khởi tố thêm 14 đối tượng trong vụ Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả

Khởi tố thêm 14 đối tượng trong vụ Z Holding sản xuất hơn 4 triệu hộp sữa giả

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lo AI đang thay cha mẹ dạy con

Nỗi lo AI đang thay cha mẹ dạy con

Nuôi dạy con 1 giờ 23 phút trước
Từ ngày 3/7 đến 17/7, 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, sự nghiệp thăng hoa, tiền tỷ về tay, vận may Phú Quý

Từ ngày 3/7 đến 17/7, 3 con giáp làm ít hưởng nhiều, sự nghiệp thăng hoa, tiền tỷ về tay, vận may Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nhan sắc tuổi học trò của Lâm Tâm Như gây chú ý qua loạt ảnh hiếm

Nhan sắc tuổi học trò của Lâm Tâm Như gây chú ý qua loạt ảnh hiếm

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Bị cả thiên hạ cười mỉa vì lấy chồng 84 tuổi, gái trẻ khiến vạn người quay xe khóc nghẹn khi hé lộ sự thật bên trong

Bị cả thiên hạ cười mỉa vì lấy chồng 84 tuổi, gái trẻ khiến vạn người quay xe khóc nghẹn khi hé lộ sự thật bên trong

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Thông tin MỚI vụ du khách rơi dù lượn tử vong vì phi công quên khóa đủ đai an toàn

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì khi bị bắt về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

Nóng: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố vì tàng trữ, sử dụng ma túy

Nóng: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị khởi tố vì tàng trữ, sử dụng ma túy

Một giám đốc của PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, phía P-Lab nói gì?

Một giám đốc của PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, phía P-Lab nói gì?

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa lớn trên 350mm

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 1, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa lớn trên 350mm