Tiết lộ cuộc sống hiện tại của Dung ma ma 'Hoàn Châu Cách Cách' ở tuổi 90

Sao quốc tế 18/08/2026 17:12

Ở tuổi 90, Lý Minh Khải - nữ diễn viên nổi tiếng với vai Dung ma ma trong “Hoàn Châu Cách Cách” - vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài khỏe mạnh và cuộc sống giản dị.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh nữ diễn viên Lý Minh Khải, người từng gây ám ảnh với vai Dung ma ma trong Hoàn Châu Cách Cách, đi mua sắm đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Ở tuổi 90, bà vẫn duy trì lối sống chủ động, tự mình đi chợ và lựa chọn những món ăn yêu thích để mang về cho gia đình.

Trong video, Lý Minh Khải xuất hiện với trang phục đời thường đơn giản, gọn gàng. Dù đã bước sang tuổi 90, bà vẫn đi lại khá vững vàng và giữ vẻ ngoài khỏe khoắn. Nữ diễn viên dành thời gian lựa chọn các món ăn chế biến sẵn cùng những sản phẩm từ vịt để mua cho chắt.

Tiết lộ cuộc sống hiện tại của Dung ma ma 'Hoàn Châu Cách Cách' ở tuổi 90 - Ảnh 1

Khi được người qua đường nhận ra, Lý Minh Khải vui vẻ trò chuyện và hỏi thăm mọi người. Khi được hỏi về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề răng miệng, bà hài hước cho biết răng vẫn rất ổn. Nữ diễn viên cũng tiết lộ hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Trước những lời chúc sức khỏe, bà luôn giữ thái độ thân thiện, cởi mở và gần gũi.

Với nhiều khán giả, Lý Minh Khải gần như đồng nghĩa với hình tượng Dung ma ma trong Hoàn Châu Cách Cách. Ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm nghiêm khắc cùng những cảnh cầm kim châm đầy ám ảnh đã giúp nhân vật này trở thành một trong những vai phản diện kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, sự thành công của vai diễn từng khiến Lý Minh Khải gặp không ít hiểu lầm ngoài đời. Một bộ phận khán giả vô tình đồng nhất nữ diễn viên với nhân vật cay nghiệt trên màn ảnh, trong khi con người thật của bà lại hoàn toàn trái ngược.

Tiết lộ cuộc sống hiện tại của Dung ma ma 'Hoàn Châu Cách Cách' ở tuổi 90 - Ảnh 2

Ngoài đời, Lý Minh Khải được biết đến là người giản dị, thân thiện và giàu lòng nhân ái. Trong quá trình thực hiện những cảnh quay có kim châm, bà từng cẩn thận điều chỉnh cách diễn để hạn chế ảnh hưởng đến các diễn viên nhỏ tuổi. Bên cạnh công việc nghệ thuật, nữ diễn viên cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn và động vật.

Điều khiến công chúng trân trọng ở Lý Minh Khải còn là tinh thần sống độc lập. Dù tuổi cao, bà vẫn cố gắng tự làm những việc nằm trong khả năng, từ đi chợ, sử dụng phương tiện công cộng đến hạn chế làm phiền con cái.

Từ một Dung ma ma khiến hàng triệu khán giả khiếp sợ trên màn ảnh đến một bà cụ 90 tuổi vui vẻ tự đi mua đồ cho chắt, Lý Minh Khải cho thấy khoảng cách thú vị giữa nhân vật và đời thực. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn giữ được sự minh mẫn, khỏe khoắn và tinh thần lạc quan, nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ khán giả.

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