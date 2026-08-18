Những nữ diễn viên giàu nhất Trung Quốc năm 2026: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đứng thứ mấy?

Đáng chú ý, nguồn tài sản của các nữ diễn viên không chỉ đến từ phim ảnh và quảng cáo mà còn bao gồm cổ phần doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và bất động sản .

Không chỉ sở hữu danh tiếng và những vai diễn đình đám, nhiều mỹ nhân Hoa ngữ còn gây chú ý bởi khả năng kiếm tiền, kinh doanh và tích lũy tài sản đáng nể. Theo bảng xếp hạng được QQ công bố và truyền thông Trung Quốc đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh , Lưu Đào, Dương Mịch, Tôn Lệ và Đường Yên lần lượt góp mặt trong top 5 nữ nghệ sĩ có tài sản ròng cao nhất nửa đầu năm 2026.

Đứng thứ 5 là Triệu Lệ Dĩnh, với tài sản ròng được ước tính khoảng 3,5 tỉ nhân dân tệ. Xuất phát điểm không có nhiều lợi thế về gia thế, nữ diễn viên từng bước vươn lên bằng thực lực và liên tiếp ghi dấu ấn qua những bộ phim ăn khách.

Theo bảng xếp hạng, Triệu Lệ Dĩnh hiện điều hành 6 công ty, với số cổ phần trị giá hơn 73 triệu nhân dân tệ. Bên cạnh đó, bất động sản của cô tại khu vực trung tâm Bắc Kinh được ước tính có giá trị hơn 500 triệu nhân dân tệ.

Lưu Đào

Xếp thứ 4 là Lưu Đào với tài sản ròng khoảng 4,5 tỉ nhân dân tệ. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô còn được biết đến là một trong những nghệ sĩ có khả năng kinh doanh nổi bật.

Lưu Đào tích cực tham gia livestream bán hàng và đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Nguồn tin được dẫn lại cho biết nữ diễn viên đang kiểm soát 7 công ty, đồng thời sở hữu bất động sản tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến với tổng giá trị khoảng 800 triệu nhân dân tệ.

Dương Mịch

Dương Mịch đứng thứ 3 với tài sản ròng ước tính khoảng 5 tỉ nhân dân tệ. Là một trong những ngôi sao tiêu biểu của thời kỳ “lưu lượng”, cô thành công trong việc biến sức ảnh hưởng cá nhân thành giá trị thương mại.

Đáng chú ý, Dương Mịch từng thu về khoảng 1,42 tỉ nhân dân tệ từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Gia Hành. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn tham gia kinh doanh và đầu tư, giúp nguồn tài sản ngày càng được mở rộng.

Tôn Lệ

Vị trí thứ 2 thuộc về Tôn Lệ với tài sản ròng khoảng 5,5 tỉ nhân dân tệ. Không xuất hiện quá dày đặc trên màn ảnh, nữ diễn viên thường ưu tiên những dự án có chất lượng và sức hút lớn.

Các tác phẩm như Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện và An gia góp phần củng cố vị thế của Tôn Lệ. Theo bảng xếp hạng, cô sở hữu bất động sản tại Thượng Hải và Bắc Kinh với tổng giá trị ước tính lên tới 1,5 tỉ nhân dân tệ.

Đường Yên

Đứng đầu danh sách là Đường Yên với tài sản ròng được ước tính khoảng 9 tỉ nhân dân tệ. Vốn khá kín tiếng về đời tư và tài chính, nữ diễn viên được cho là sở hữu khối tài sản vượt xa nhiều đồng nghiệp.

Theo QQ, con số trên được tính dựa trên tài sản cá nhân của Đường Yên, bao gồm thu nhập từ hoạt động nghệ thuật, cổ phần và đầu tư. Riêng danh mục bất động sản tại các vị trí đắc địa được ước tính trị giá khoảng 2 tỉ nhân dân tệ.

Dù những con số trên chỉ mang tính ước tính theo nguồn được dẫn lại, bảng xếp hạng vẫn cho thấy sức mạnh tài chính đáng kể của các nữ minh tinh hàng đầu Cbiz.