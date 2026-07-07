Phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh về thái độ làm nghề của Trần Hiểu gây bàn luận

Điều khiến nhiều khán giả ấn tượng là phản ứng của nam diễn viên. Dù chịu cú tát mạnh, Trần Hiểu vẫn giữ nguyên cảm xúc nhân vật cho đến khi đạo diễn hô kết thúc cảnh quay. Sau đó, anh mỉm cười trấn an bạn diễn để cô không cảm thấy áy náy vì ra tay quá mạnh.

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên không sử dụng kỹ thuật quay đánh lừa góc máy mà thực hiện cú tát thật để mang đến hiệu quả tốt nhất cho cảnh phim. Tiếng va chạm vang lên khá lớn, khuôn mặt Trần Hiểu nhanh chóng ửng đỏ sau cú đánh.

Đoạn hậu trường nhanh chóng lan truyền và tạo nên nhiều cuộc thảo luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến nam diễn viên chấp nhận đau đớn để hoàn thành cảnh quay. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần làm nghề nghiêm túc và sự chuyên nghiệp của Trần Hiểu.

Thực tế, đây không phải lần đầu nam diễn viên được khen ngợi vì sự tận tâm với vai diễn. Khi tham gia bộ phim Đại sinh ý nhân, Trần Hiểu từng chủ động giảm cân để phù hợp với hình tượng nhân vật Cổ Bình Nguyên. Anh cho biết việc thay đổi ngoại hình không nhằm mục đích cá nhân mà xuất phát từ mong muốn khắc họa nhân vật một cách chân thực nhất. Trong nhiều dự án khác, nam diễn viên cũng sẵn sàng thực hiện những cảnh quay khó dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo chất lượng tác phẩm.

Từ đoạn hậu trường của Hải chi thượng, nhiều cư dân mạng bất ngờ nhắc lại chia sẻ của Triệu Lệ Dĩnh khi cô và Trần Hiểu hợp tác trong bộ phim Cung tỏa trầm hương. Thời điểm đó, giữa những tin đồn tình cảm, nữ diễn viên khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp và bạn bè. Khi được hỏi về Trần Hiểu, cô nhận xét ngắn gọn rằng anh là người "rất nghiêm túc trong công việc".

Nhiều năm sau, lời nhận xét này tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng những gì Trần Hiểu thể hiện qua quá trình làm nghề đã phần nào chứng minh đánh giá của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là lời khen xã giao, mà phản ánh đúng phong cách làm việc của nam diễn viên. Bên cạnh sự nghiệp, Trần Hiểu vẫn thường xuyên vướng tin đồn đời tư, song anh hiếm khi lên tiếng, thay vào đó lựa chọn tập trung vào các dự án phim và công việc diễn xuất.