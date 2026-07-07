Phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh về thái độ làm nghề của Trần Hiểu gây bàn luận

Sao quốc tế 07/07/2026 15:22

Đoạn video hậu trường của bộ phim Hải chi thượng đang thu hút sự quan tâm của khán giả Trung Quốc khi ghi lại cảnh Trần Hiểu thực hiện một phân đoạn đòi hỏi bạn diễn tát trực tiếp vào mặt. Không chỉ gây chú ý bởi mức độ chân thực của cảnh quay, đoạn clip còn khiến nhiều người nhắc lại lời nhận xét của Triệu Lệ Dĩnh về thái độ làm nghề của nam diễn viên.

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ diễn viên không sử dụng kỹ thuật quay đánh lừa góc máy mà thực hiện cú tát thật để mang đến hiệu quả tốt nhất cho cảnh phim. Tiếng va chạm vang lên khá lớn, khuôn mặt Trần Hiểu nhanh chóng ửng đỏ sau cú đánh.

Điều khiến nhiều khán giả ấn tượng là phản ứng của nam diễn viên. Dù chịu cú tát mạnh, Trần Hiểu vẫn giữ nguyên cảm xúc nhân vật cho đến khi đạo diễn hô kết thúc cảnh quay. Sau đó, anh mỉm cười trấn an bạn diễn để cô không cảm thấy áy náy vì ra tay quá mạnh.

Phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh về thái độ làm nghề của Trần Hiểu gây bàn luận - Ảnh 1

Đoạn hậu trường nhanh chóng lan truyền và tạo nên nhiều cuộc thảo luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến nam diễn viên chấp nhận đau đớn để hoàn thành cảnh quay. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần làm nghề nghiêm túc và sự chuyên nghiệp của Trần Hiểu.

Thực tế, đây không phải lần đầu nam diễn viên được khen ngợi vì sự tận tâm với vai diễn. Khi tham gia bộ phim Đại sinh ý nhân, Trần Hiểu từng chủ động giảm cân để phù hợp với hình tượng nhân vật Cổ Bình Nguyên. Anh cho biết việc thay đổi ngoại hình không nhằm mục đích cá nhân mà xuất phát từ mong muốn khắc họa nhân vật một cách chân thực nhất. Trong nhiều dự án khác, nam diễn viên cũng sẵn sàng thực hiện những cảnh quay khó dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo chất lượng tác phẩm.

Phát ngôn của Triệu Lệ Dĩnh về thái độ làm nghề của Trần Hiểu gây bàn luận - Ảnh 2

Từ đoạn hậu trường của Hải chi thượng, nhiều cư dân mạng bất ngờ nhắc lại chia sẻ của Triệu Lệ Dĩnh khi cô và Trần Hiểu hợp tác trong bộ phim Cung tỏa trầm hương. Thời điểm đó, giữa những tin đồn tình cảm, nữ diễn viên khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp và bạn bè. Khi được hỏi về Trần Hiểu, cô nhận xét ngắn gọn rằng anh là người "rất nghiêm túc trong công việc".

Nhiều năm sau, lời nhận xét này tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng những gì Trần Hiểu thể hiện qua quá trình làm nghề đã phần nào chứng minh đánh giá của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là lời khen xã giao, mà phản ánh đúng phong cách làm việc của nam diễn viên. Bên cạnh sự nghiệp, Trần Hiểu vẫn thường xuyên vướng tin đồn đời tư, song anh hiếm khi lên tiếng, thay vào đó lựa chọn tập trung vào các dự án phim và công việc diễn xuất.

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị "chơi xấu" tại giải Bạch Ngọc Lan tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc, khi nhiều thông tin cho rằng đoạn video dự thi của nữ diễn viên từng bị thay đổi trước thời điểm chấm giải.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh bị 'chơi xấu' gây xôn xao mạng xã hội

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Cuộc đua đề cử giải Kim Ưng quy tụ Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ im lặng trước những thông tin về chồng cũ?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ im lặng trước những thông tin về chồng cũ?

Sao nhí Lâm Tử Diệp tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới 'Bành Hồ hải chiến'

Sao nhí Lâm Tử Diệp tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới 'Bành Hồ hải chiến'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Thứ quả được ví như "vị thuốc 4 mùa": Bổ tim, dưỡng thận, ăn đều đặn thì cả năm không lo đổ bệnh

Thứ quả được ví như "vị thuốc 4 mùa": Bổ tim, dưỡng thận, ăn đều đặn thì cả năm không lo đổ bệnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với nhan sắc cổ trang trong dự án mới

Vương Sở Nhiên gây ấn tượng với nhan sắc cổ trang trong dự án mới

Hôn nhân của Nhậm Gia Luân tiếp tục trở thành đề tài tranh luận

Hôn nhân của Nhậm Gia Luân tiếp tục trở thành đề tài tranh luận

Lâm Canh Tân được nhận xét có tính cách trái ngược hình tượng trên màn ảnh

Lâm Canh Tân được nhận xét có tính cách trái ngược hình tượng trên màn ảnh

Vừa lên sóng, phim của Ngu Thư Hân đã chiếm lĩnh nhiều bảng xếp hạng

Vừa lên sóng, phim của Ngu Thư Hân đã chiếm lĩnh nhiều bảng xếp hạng

Dương Tử lần đầu lộ diện sau chiến thắng, nhan sắc và thần thái gây chú ý

Dương Tử lần đầu lộ diện sau chiến thắng, nhan sắc và thần thái gây chú ý

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi