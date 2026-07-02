Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Nam diễn viên Vương Nhất Bác cũng gần hai năm chưa nhận phim mới sau Truy phong giả và hoàn thành quá trình ghi hình Nhân ngư vào năm 2024. Ở lĩnh vực điện ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ tạm dừng công việc diễn xuất từ năm ngoái để tập trung chăm sóc sức khỏe .

Lưu Diệc Phi là một trong những trường hợp gây chú ý nhất khi gần ba năm chưa trở lại đoàn phim kể từ khi hoàn thành Câu chuyện hoa hồng. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã hơn một năm không công bố dự án truyền hình mới sau Tiểu thành đại sự.

Theo giới quan sát, quyết định của các nghệ sĩ không đơn thuần là khoảng nghỉ giữa các dự án mà phản ánh sự thay đổi trong cách xây dựng sự nghiệp. Với Triệu Lệ Dĩnh, sau khi chuyển hướng thành công từ dòng phim thần tượng sang các tác phẩm hiện thực và giành nhiều giải thưởng uy tín, cô không còn chịu áp lực phải liên tục xuất hiện để duy trì sức hút hay giá trị thương mại.

Song song với đó, thị trường phim ảnh Trung Quốc cũng đang bước vào giai đoạn ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe, việc nhận liên tiếp những vai diễn tương tự hoặc tham gia các dự án chưa được đầu tư kỹ lưỡng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của diễn viên. Vì vậy, nhiều ngôi sao lựa chọn dành thời gian đọc kịch bản, đánh giá ê-kíp sản xuất và chờ đợi những tác phẩm thực sự phù hợp.

Lưu Diệc Phi từng chia sẻ rằng cô chỉ muốn tham gia những dự án khiến bản thân thực sự hứng thú, thay vì chạy theo số lượng tác phẩm hay độ phủ sóng. Quan điểm này cũng phản ánh xu hướng chung của nhiều nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.

Sự thay đổi này được xem là dấu hiệu cho thấy ngành điện ảnh - truyền hình Trung Quốc đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Mô hình sản xuất nhanh dựa vào sức hút của các ngôi sao thần tượng dần bộc lộ hạn chế, trong khi những dự án có kịch bản tốt, ê-kíp chuyên nghiệp và định hướng nghệ thuật rõ ràng ngày càng được ưu tiên.

Việc các diễn viên hạng A chủ động "đi chậm" có thể khiến số lượng phim mới giảm trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm và tạo động lực để toàn ngành phát triển bền vững hơn.