Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh

Sao quốc tế 18/06/2026 13:20

Trong khi nhiều ngôi sao Hoa ngữ tất bật chạy show và liên tục nhận dự án mới, Lưu Diệc Phi lại chọn cách sống chậm. Sau khi “Câu chuyện hoa hồng” đóng máy vào cuối năm 2023, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi các đoàn phim. Bộ phim lên sóng vào giữa năm 2024.

Trong khi nhiều ngôi sao Hoa ngữ liên tục xuất hiện trong các dự án mới và dày đặc lịch trình quay phim, Lưu Diệc Phi lại chọn cho mình nhịp độ làm việc chậm rãi hơn. Sau khi bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" đóng máy vào cuối năm 2023 và lên sóng giữa năm 2024, nữ diễn viên gần như vắng bóng khỏi các đoàn phim trong thời gian dài, khiến công chúng không khỏi chú ý.

Gần đây, khi các bảng xếp hạng về số ngày nghệ sĩ chưa tham gia đoàn phim được lan truyền trên mạng xã hội, Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành cái tên gây bàn luận nhiều nhất khi đứng ở vị trí thứ hai. Điều này càng làm dấy lên sự tò mò về lý do cô chưa trở lại màn ảnh sau gần 3 năm.

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh - Ảnh 1

Theo TVBS, nguyên nhân chính đến từ nguyên tắc lựa chọn kịch bản khá khắt khe của Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô ưu tiên chất lượng hơn số lượng, chỉ nhận những dự án thực sự khiến bản thân hứng thú và cảm thấy cần phải tham gia. “Điều quan trọng không phải là xuất hiện bao nhiêu lần, mà là có tìm được điều gì đó mới mẻ để khiến tôi muốn đóng hay không”, cô từng nói.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết mức cát-xê của Lưu Diệc Phi trong các dự án truyền hình hiện vào khoảng 50 triệu NDT, thuộc nhóm cao trong ngành giải trí Hoa ngữ. Trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt chi phí sản xuất, mức thù lao này khiến không ít dự án phải cân nhắc kỹ lưỡng khi mời cô tham gia.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ quan điểm không vội vàng trở lại nếu kịch bản chưa thực sự thuyết phục, đồng thời không chấp nhận giảm cát-xê. Chính điều này khiến cô được đánh giá là một trong số ít nghệ sĩ có khả năng chủ động kiểm soát nhịp độ công việc của mình.

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh - Ảnh 2

Dù đã gần 3 năm chưa bước vào đoàn phim mới, sức hút của Lưu Diệc Phi vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, việc vắng bóng càng khiến khán giả mong chờ màn tái xuất của cô. Hiện truyền thông Trung Quốc cho biết nhiều dự án lớn đang tích cực mời nữ diễn viên tham gia, trong đó có "Đi đến nơi có gió 2", phim trinh thám "Hàm tuyết" của đạo diễn Lý Lộ, cùng một số kế hoạch tái hợp với Trần Hiểu sau thành công của "Mộng hoa lục".

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, tiếp tục giữ phong cách lựa chọn kỹ lưỡng vốn đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của cô.

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Nhắc đến Lưu Diệc Phi, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh một "tiên nữ" của giới giải trí Hoa ngữ với nhan sắc thanh tao, khí chất dịu dàng cùng vẻ đẹp vượt thời gian.

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