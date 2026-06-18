Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh

Sao quốc tế 18/06/2026 13:20

Trong khi nhiều ngôi sao Hoa ngữ tất bật chạy show và liên tục nhận dự án mới, Lưu Diệc Phi lại chọn cách sống chậm. Sau khi “Câu chuyện hoa hồng” đóng máy vào cuối năm 2023, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi các đoàn phim. Bộ phim lên sóng vào giữa năm 2024.

Trong khi nhiều ngôi sao Hoa ngữ liên tục xuất hiện trong các dự án mới và dày đặc lịch trình quay phim, Lưu Diệc Phi lại chọn cho mình nhịp độ làm việc chậm rãi hơn. Sau khi bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" đóng máy vào cuối năm 2023 và lên sóng giữa năm 2024, nữ diễn viên gần như vắng bóng khỏi các đoàn phim trong thời gian dài, khiến công chúng không khỏi chú ý.

Gần đây, khi các bảng xếp hạng về số ngày nghệ sĩ chưa tham gia đoàn phim được lan truyền trên mạng xã hội, Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành cái tên gây bàn luận nhiều nhất khi đứng ở vị trí thứ hai. Điều này càng làm dấy lên sự tò mò về lý do cô chưa trở lại màn ảnh sau gần 3 năm.

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh - Ảnh 1

Theo TVBS, nguyên nhân chính đến từ nguyên tắc lựa chọn kịch bản khá khắt khe của Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô ưu tiên chất lượng hơn số lượng, chỉ nhận những dự án thực sự khiến bản thân hứng thú và cảm thấy cần phải tham gia. “Điều quan trọng không phải là xuất hiện bao nhiêu lần, mà là có tìm được điều gì đó mới mẻ để khiến tôi muốn đóng hay không”, cô từng nói.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết mức cát-xê của Lưu Diệc Phi trong các dự án truyền hình hiện vào khoảng 50 triệu NDT, thuộc nhóm cao trong ngành giải trí Hoa ngữ. Trong bối cảnh thị trường ngày càng siết chặt chi phí sản xuất, mức thù lao này khiến không ít dự án phải cân nhắc kỹ lưỡng khi mời cô tham gia.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ quan điểm không vội vàng trở lại nếu kịch bản chưa thực sự thuyết phục, đồng thời không chấp nhận giảm cát-xê. Chính điều này khiến cô được đánh giá là một trong số ít nghệ sĩ có khả năng chủ động kiểm soát nhịp độ công việc của mình.

Lưu Diệc Phi tiết lộ lý do vắng bóng gần 3 năm không tham gia phim ảnh - Ảnh 2

Dù đã gần 3 năm chưa bước vào đoàn phim mới, sức hút của Lưu Diệc Phi vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, việc vắng bóng càng khiến khán giả mong chờ màn tái xuất của cô. Hiện truyền thông Trung Quốc cho biết nhiều dự án lớn đang tích cực mời nữ diễn viên tham gia, trong đó có "Đi đến nơi có gió 2", phim trinh thám "Hàm tuyết" của đạo diễn Lý Lộ, cùng một số kế hoạch tái hợp với Trần Hiểu sau thành công của "Mộng hoa lục".

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, tiếp tục giữ phong cách lựa chọn kỹ lưỡng vốn đã trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của cô.

Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh một "tiên nữ" của giới giải trí Hoa ngữ với nhan sắc thanh tao, khí chất dịu dàng cùng vẻ đẹp vượt thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

Tên thật của Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ

Người phụ nữ được cho là sở hữu nhan sắc nổi bật hơn cả Lưu Diệc Phi

Người phụ nữ được cho là sở hữu nhan sắc nổi bật hơn cả Lưu Diệc Phi

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40

Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40

Lưu Diệc Phi đã hơn 900 ngày chưa đóng phim mới, khiến khán giả sốt ruột

Lưu Diệc Phi đã hơn 900 ngày chưa đóng phim mới, khiến khán giả sốt ruột

Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi?

Lưu Diệc Phi giảm 30% cát-xê để nhận dự án từng thuộc Lưu Thi Thi?

TIN MỚI NHẤT

Con non qua đời, khỉ mẹ ôm chặt con non vào ngực, liên tục hôn và liếm con của mình

Con non qua đời, khỉ mẹ ôm chặt con non vào ngực, liên tục hôn và liếm con của mình

Video 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/6-20/6), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (19/6-20/6), 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/6/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn ngập lối, sự nghiệp lên như diều gặp gió, mọi điều suôn sẻ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/6/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn ngập lối, sự nghiệp lên như diều gặp gió, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Bé gái đã may mắn thoát nạn sau khi bị tàu hỏa đi qua khi vô tình ngã xuống khe hở ở mép sân ga

Bé gái đã may mắn thoát nạn sau khi bị tàu hỏa đi qua khi vô tình ngã xuống khe hở ở mép sân ga

Video 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 19/6/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 19/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 18/6/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau hôm nay, thứ Năm 18/6/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trong 9 ngày tới, 3 con giáp thăng hoa thành đạt, giàu sang chạm đỉnh, két đầy vàng bạc, trở thành đại gia tiền tỷ

Trong 9 ngày tới, 3 con giáp thăng hoa thành đạt, giàu sang chạm đỉnh, két đầy vàng bạc, trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Ô tô mất lái lao xuống vực sâu, khiến 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương

Ô tô mất lái lao xuống vực sâu, khiến 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương

Video 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 18/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Năm 18/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 18/6/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/6/2026,3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/6/2026,3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trở lại sau biến cố, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ với 14 hợp đồng trong 6 tháng

Trở lại sau biến cố, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ với 14 hợp đồng trong 6 tháng

Lý Nhất Đồng chủ động thay đổi thứ tự xuất hiện trong phim để phù hợp quy định mới

Lý Nhất Đồng chủ động thay đổi thứ tự xuất hiện trong phim để phù hợp quy định mới

Nữ biên kịch lên tiếng xin lỗi Bạch Lộc sau ồn ào liên quan đoàn phim 'Mạc Ly'

Nữ biên kịch lên tiếng xin lỗi Bạch Lộc sau ồn ào liên quan đoàn phim 'Mạc Ly'

Trương Bá Chi giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng trị giá hơn 40 tỉ đồng

Trương Bá Chi giành chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng trị giá hơn 40 tỉ đồng

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ im lặng trước những thông tin về chồng cũ?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ im lặng trước những thông tin về chồng cũ?

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn

Sức nóng của Bạch Lộc trong 'Mạc Ly' không hề giảm dù liên tiếp vướng tin đồn