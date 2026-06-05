Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ

Sao quốc tế 05/06/2026 17:34

Buổi họp lớp diễn ra vào hôm 1/6. Các sinh viên khóa 2002 Khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hẹn nhau trở lại trường sau đúng 20 năm tốt nghiệp.

Ngày 1/6 vừa qua, các cựu sinh viên khóa 2002 Khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã có dịp hội ngộ sau tròn 20 năm tốt nghiệp. Đây là một trong những lớp học nổi tiếng của trường khi quy tụ nhiều gương mặt thành danh trong làng giải trí Trung Quốc như Lưu Diệc Phi, Chu Á Văn, La Tấn, Giang Nhất Yến, Lư Phương Sinh và nhiều nghệ sĩ khác.

Theo truyền thông Trung Quốc, buổi gặp mặt được tổ chức hoàn toàn riêng tư. Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội chủ yếu do người qua đường và sinh viên trong trường ghi lại. Đặc biệt, sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi đã khiến nhiều bạn học bất ngờ. Trước đó, công chúng cho rằng nữ diễn viên vẫn đang ở châu Âu để nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động cùng đối tác thương hiệu, bởi chỉ một đêm trước cô còn đăng tải loạt ảnh du lịch trên trang cá nhân.

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ - Ảnh 1Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ - Ảnh 2Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ - Ảnh 3

Tuy nhiên, ngay sau khi trở về Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi đã một mình kéo vali đến trường mà không có vệ sĩ hay trợ lý đi cùng. Nữ diễn viên xuất hiện với phong cách giản dị trong áo sơ mi trắng, áo thun và quần tối màu. Cô để tóc dài tự nhiên, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và hoàn toàn không trang điểm.

Khoảnh khắc gây xúc động nhất trong buổi họp lớp là khi thầy Tư Dân, người từng giảng dạy khóa học năm xưa, bước vào lớp. Dù đã 85 tuổi, thầy vẫn nhận được sự kính trọng và tình cảm sâu sắc từ các học trò cũ. Toàn bộ cựu sinh viên đều đứng dậy chào đón thầy. Lưu Diệc Phi lặng lẽ đứng sang một bên nhưng không giấu được sự xúc động. Khi tiến đến ôm thầy, cô bật khóc, liên tục lau nước mắt bằng khăn giấy.

Sau 20 năm tốt nghiệp, Lưu Diệc Phi nghẹn ngào trong ngày trở về trường cũ - Ảnh 4

Hình ảnh nữ diễn viên nổi tiếng rơi nước mắt vì gặp lại thầy cũ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi. Công chúng vốn quen thuộc với vẻ ngoài lộng lẫy của cô trên thảm đỏ, vì thế sự chân thành và tình cảm của một người học trò khi trở về mái trường xưa càng khiến nhiều người cảm động.

Trong suốt buổi gặp mặt, Lưu Diệc Phi thoải mái trò chuyện, cười đùa cùng bạn bè và nhiệt tình giao lưu với những người nhận ra mình. Khi chụp ảnh tập thể, cô còn chủ động đứng ở góc ngoài cùng thay vì vị trí trung tâm. Chỉ đến khi giáo viên chủ nhiệm kéo vào giữa, nữ diễn viên mới ngượng ngùng mỉm cười. Nhiều khán giả cho rằng, dù đã trở thành ngôi sao hàng đầu, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được sự khiêm tốn cùng tình bạn, tình thầy trò đáng quý từ thời thanh xuân.

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Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

"Sắc giới" là bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Lý An, từng giành giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2007. Trước khi chọn Thang Duy, Lý An từng cân nhắc Lưu Diệc Phi cho vai nữ chính Vương Giai Chi và nhiều lần gặp gỡ để trao đổi về nhân vật.

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