Sắc vóc 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong 2 bộ váy của nhà thiết kế Việt

Sao quốc tế 14/04/2026 17:19

Trong tạo hình đầu tiên, nữ minh tinh Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với thiết kế đuôi cá ánh kim ôm trọn vóc dáng thanh mảnh.

Trong hình ảnh quảng cáo mới đây của Lưu Diệc Phi với một tập đoàn công nghệ, nữ diễn viên mặc thiết kế ôm sát, xẻ tà cao của Lê Thanh Hòa. Bộ đồ có chất liệu xuyên thấu với họa tiết đôi cánh được sắp xếp đối xứng. Ngoài ra, nữ diễn viên còn mặc bộ đồ khác của Lê Thanh Hòa với thiết kế cổ yếm, hở lưng trần gợi cảm.

Theo Zaobao, Lưu Diệc Phi hiện vẫn là một trong những ngôi sao hàng đầu dù không tham gia bất kỳ đoàn làm phim nào trong hai năm qua. Nữ diễn viên sở hữu vô số hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu trong nước hoặc quốc tế.

 

Sắc vóc 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong 2 bộ váy của nhà thiết kế Việt - Ảnh 1Sắc vóc 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong 2 bộ váy của nhà thiết kế Việt - Ảnh 2

Sau khi hoàn thành quá trình quay phim Câu chuyện Hoa Hồng vào cuối 2023, cô chưa trở lại với bất kỳ tác phẩm mới nào. Theo phân tích của truyền thông Trung Quốc, Lưu Diệc Phi không thiếu cơ hội diễn xuất. Lý do cô đã lâu không trở lại là muốn chọn kịch bản chất lượng.

Theo các báo cáo của truyền thông Trung Quốc, mức cát-xê phim truyền hình hiện tại của Lưu Diệc Phi đạt mức cao nhất thị trường. Khi tham gia một bộ phim, cô có thể nhận khoảng 50 triệu NDT, Zaobao đưa tin. Nữ diễn viên không chấp nhận việc giảm cát xê.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí trong thị trường phim truyền hình đang ngày càng eo hẹp. Nhiều ê-kíp phải cắt giảm ngân sách sản xuất. Do đó, các dự án đáp ứng được cả yêu cầu của Lưu Diệc Phi và thực tế thị trường hiện khá hạn chế. Nhiều ê-kíp từng đàm phán với Lưu Diệc Phi nhưng sau đó hủy bỏ vì vấn đề ngân sách.

Sắc vóc 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong 2 bộ váy của nhà thiết kế Việt - Ảnh 3Sắc vóc 'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong 2 bộ váy của nhà thiết kế Việt - Ảnh 4

Những năm gần đây, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Trung Quốc bước vào giai đoạn suy thoái, với sự sụt giảm đáng kể về số lượng dự án đang được thực hiện. Việc đó kéo theo sự giảm sút cơ hội xuất hiện của các diễn viên. Mới đây, một bảng xếp hạng Diễn viên không đóng phim trong hơn hai năm lan truyền trên Weibo. Trong đó Lưu Diệc Phi đứng thứ hai vì không đóng phim nào trong hơn hai năm.

Lưu Diệc Phi từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn, cô không tham gia quá nhiều dự án, mà hy vọng mỗi dự án đều là "một bộ phim cô nhất định phải góp mặt". Nữ diễn viên cho biết ở giai đoạn này, cô quan tâm nhiều hơn đến việc vai diễn có mang lại sự mới mẻ và kích thích sáng tạo hay không. Cô thà nghỉ ngơi lâu dài để chờ đợi một kịch bản thực sự phù hợp còn hơn là ép buộc bản thân tham gia một dự án chỉ để duy trì sự nổi tiếng.

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Đoạn phim có Lưu Diệc Phi lan truyền trên mạng xuất phát từ bộ phim truyền hình “Câu chuyện về một gia đình quý tộc”, trong đó Lưu Diệc Phi thủ vai Bạch Tú Trư, một tiểu thư giàu có và thanh lịch, nổi tiếng với lòng kiêu hãnh và phong thái tao nhã.

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