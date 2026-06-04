Nóng: Thu hồi 8 mỹ phẩm vi phạm, công ty phân phối bị phạt gần 150 triệu đồng

Đời sống 04/06/2026 09:32

Công ty TNHH Kotrans (địa chỉ tại quận Tân Bình cũ, TP.HCM) bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm phát sinh từ hoạt động của chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội. Tổng số tiền phạt là 147,5 triệu đồng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt Công ty TNHH Kotrans (TPHCM) tổng số tiền 147,5 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong kinh doanh mỹ phẩm. Doanh nghiệp bị buộc thu hồi 8 sản phẩm vi phạm và nộp lại số tiền thu lợi từ việc bán hàng.

Theo đó, công ty bị xử phạt do các hành vi vi phạm phát sinh từ hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội.

Cụ thể, công ty kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm VT Reti-a Reedle Shot 700 có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Giá trị hàng hóa đã bán ra thị trường của sản phẩm này hơn 96,5 triệu đồng. Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 22,5 triệu đồng, đồng thời phải nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sản phẩm.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngoài ra, công ty còn kinh doanh 3 sản phẩm mỹ phẩm có nhãn ghi không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. Cụ thể gồm: Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule (tinh chất chống lão hóa), VT Cica Collagen mask (mặt nạ giấy dưỡng da), Unove Deep Damage Repair Shampoo Sweet Breeze (dầu gội đầu). Giá trị hàng hóa đã bán là hơn 353 triệu đồng.

Nóng: Thu hồi 8 mỹ phẩm vi phạm, công ty phân phối bị phạt gần 150 triệu đồng - Ảnh 1
Một sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu buộc phải thu hồi. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Với hành vi này, công ty bị phạt 70 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc thu hồi hàng hóa, ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường, phải nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm.

Cục Quản lý Dược cũng xác định công ty kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các sản phẩm vi phạm gồm COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream, Paparecipe Collagen Peptide Serum.

Công ty bị phạt 55 triệu đồng đối với nhóm vi phạm này. Đồng thời, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm.

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