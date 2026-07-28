Nửa cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/07/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ trong nửa cuối tháng 6 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, Chính ấn giúp Hợi tràn đầy năng lượng, cảm thấy mình lại có khả năng, bùng nổ sức mạnh và tinh thần chiến đấu cao độ, lấn át kẻ thù và áp lực bằng sức mạnh. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi rắc rối đã hoàn toàn biến mất, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng một ngày mới mỹ mãn, tỏa sáng trong công việc.

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc rủng rỉnh do Tam Hợp quý nhân chỉ đường dẫn lối. Bạn có cơ hội nhận được khoản tiền bất ngờ hoặc tiếp cận một cơ hội kiếm tiền vô cùng béo bở nhờ phước phần của bản thân. Ngày đẹp cho việc mua bán đất đai, đầu tư tiền bạc cho sức khỏe, cho con cái tiền để đi học thêm, cho cha mẹ tiền bồi bổ sức khỏe, làm từ thiện...

Con giáp tuổi Mùi 

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, tuổi Mùi sẽ gặp điều bất ngờ trong công việc. Điều bạn cần làm là phải bình tĩnh, không đưa ra quyết định vội vàng thì mọi chuyện ắt sẽ êm xuôi. 
Nhờ có Thiên Tài hỗ trợ nên đường tiền bạc của con giáp này không có gì đáng lo ngại. Bạn gặp được người tốt trả lại vật rơi hoặc kiếm được tiền từ những việc không ngờ tới. Xác suất may mắn của con giáp này trong những trò chơi trúng thưởng rất cao.

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thổ sinh Kim cho biết sức khỏe của Mùi đang dần được cải thiện hơn, bạn đỡ bị mất ngủ và đỡ đau lưng hơn.  Đừng gây căng thẳng hay đặt áp lực lên vai của nửa kia, mâu thuẫn sẽ dần dần dịu xuống và trở lại bình thường.

Con giáp tuổi Sửu 

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, Chính ấn chiếu mệnh cho thấy Sửu có năng lực trong công việc, cách ứng xử thông minh. Ngày hôm nay dù có khó khăn nào cũng giải quyết một cách gọn gàng. Bạn là người hết lòng vì công việc cũng như người khác nên có chuyện gì cũng được người khác giúp lại. Tiền bạc hanh thông, thế nhưng nay Sửu muốn đầu tư cái gì thì cũng cần tính toán kĩ càng vì thời gian này đầu tư có vẻ hơi mạo hiểm. 

Nửa cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khắc Thổ, nó nhắc nhở bạn rằng hôm nay bạn dễ xảy ra tranh chấp với người khác. Tránh tranh cãi với người khác và đừng để những cuộc tranh cãi làm tổn thương cảm xúc của bản thân, không phải lúc nào bạn cũng rảnh để đôi co với những người không hiểu mình.

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