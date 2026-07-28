Nóng: Thu hồi toàn quốc 2 lô gel tắm gội Oatrum và xông tắm sau sinh Tabame Pro

Đời sống 28/07/2026 09:26

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi trên toàn quốc hai lô sản phẩm gồm gel tắm gội toàn thân Oatrum và xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro do mẫu kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo thông tin báo Dân trí, Lô sản phẩm thứ nhất bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy là Gel tắm gội toàn thân Oatrum, tuýp 150ml.

Trên nhãn ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 563/25/CBMP-TN, số lô: 10122025, NSX: 10/12/2025, HSD: 9/12/2028. Công ty TNHH Dược Nhân Hưng (Bảy Hiền, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH Dược phẩm Dakori (Đức Lập, Tây Ninh) sản xuất.

Lý do thu hồi mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Mẫu sản phẩm được lấy tại một quầy thuốc thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh (nhãn hàng Tabame Pro), hộp 1 chai 400ml.

Trên nhãn ghi Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 23/25/CBMP-QN, số lô: 300326, NSX: 30/3/2026, HSD: 30/3/2029.

Nóng: Thu hồi toàn quốc 2 lô gel tắm gội Oatrum và xông tắm sau sinh Tabame Pro - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh (An lạc, TPHCM), đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT (Bình Khê, Quảng Ninh) sản xuất.

Mẫu kiểm nghiệm của sản phẩm cũng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo thông tin VietNamNet, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên và trả lại đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục yêu cầu gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại để thu hồi, tiêu hủy theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược.

Sở Y tế TPHCM, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Sở Y tế Quảng Ninh được giao giám sát việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra các công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Đồng thời xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/9.

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