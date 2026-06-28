Nóng: Thu hồi số tiếp nhận mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng

Đời sống 28/06/2026 12:49

Các sản phẩm trải rộng từ dầu gội, dầu xả, kem dưỡng, serum, mặt nạ, kem chống nắng, son môi, kem nền, sữa rửa mặt đến nước súc miệng và kem đánh răng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thu hồi 286 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 21 doanh nghiệp, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu quen thuộc như Johnson's, Neutrogena, Aveeno, Listerine, OGX, Lemonade, Farmstay và Focallure.

Quyết định số 498/QĐ-QLD được ban hành trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp gửi từ tháng 2 đến tháng 3-2026. Theo Cục Quản lý Dược, các doanh nghiệp chủ động đề nghị thu hồi số tiếp nhận do không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh hoặc lưu hành các sản phẩm đã được công bố, không phải do phát hiện vi phạm chất lượng hay mất an toàn.

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Danh mục mỹ phẩm có số tiếp nhận phiếu công bố bị thu hồi. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Danh mục thu hồi gồm nhiều nhóm sản phẩm như mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, mỹ phẩm trang điểm, sản phẩm vệ sinh cá nhân và chăm sóc trẻ em. Các sản phẩm trải rộng từ dầu gội, dầu xả, kem dưỡng, serum, mặt nạ, kem chống nắng, son môi, kem nền, sữa rửa mặt đến nước súc miệng và kem đánh răng.

Có 21 doanh nghiệp có số tiếp nhận bị thu hồi, trong đó có Công ty TNHH JNTL Consumer Health (Việt Nam), Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam), Công ty CP Benice, Công ty CP MBB Retail, Công ty TNHH GDT Korea cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Theo quy định hiện hành, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là căn cứ để doanh nghiệp đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Khi không còn nhu cầu kinh doanh hoặc thay đổi danh mục, chiến lược phân phối, doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan quản lý thu hồi số tiếp nhận đã được cấp.

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Danh sách số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm vừa bị thu hồi. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Việc thu hồi số tiếp nhận trong trường hợp này là thủ tục hành chính theo đề nghị của doanh nghiệp, không đồng nghĩa các sản phẩm bị kết luận vi phạm chất lượng hoặc không bảo đảm an toàn.

Trước đó, trên cả nước cũng thu hồi 45 loại sữa rửa mặt, kem đánh răng, dầu gội, nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Cụ thể theo VietNamNet, ngày 16/6, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết vừa ký 4 quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do 4 công ty ở Hà Nội và TPHCM phân phối.

Trong đó, Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường 20 sản phẩm. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật; sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố.

Cũng vì lý do kinh doanh mỹ phẩm có PIF nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) cũng buộc phải tiến hành thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm do công ty này chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Và doanh nghiệp thứ 3 nhận yêu cầu phải thu hồi mỹ phẩm do công ty phân phối là Công ty TNHH IWON Việt Nam (TPHCM). Tổng cộng đơn vị này phải thu hồi, tiêu hủy 10 sản phẩm mỹ phẩm, gồm sữa rửa mặt TIA'M Snail&Azulene Low pH Cleanser, tinh chất TIA'M Pore Minimizing 21 Serum, kem dưỡng da TIA'M Deep Hydration Glow Cream...

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc 45 mỹ phẩm, có sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa

Danh sách thu hồi gồm nhiều sản phẩm chăm sóc da, chống nắng, kem đánh răng và thuốc nhuộm tóc do hồ sơ pháp lý không đáp ứng quy định.

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