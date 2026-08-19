Giá vàng hôm nay, ngày 19/8/2026: Đồng loạt giảm mạnh

Hôm nay, ngày 19/8/2026 giá vàng trong nước giảm theo giá vàng thế giới. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC từ 1,5 - 3 triệu đồng mỗi lượng tùy công ty.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,6 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 139,7 triệu đồng, bán ra 142,7 triệu đồng. ACB giảm 1 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 137,5 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm mỗi lượng vàng miếng 700.000 đồng, mua vào 140,8 triệu đồng, bán ra 142,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh 1,6 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 139,2 triệu đồng, bán ra 142,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 139,7 triệu đồng, bán ra 142,7 triệu đồng…

Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 8h30' sáng nay 19/8, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh về mốc. 4.340 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 23h ngày 18/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm sâu về 4.363 USD/ounce. Giá vàng thế giới chịu áp lực bán ra sau vài phiên tăng khá mạnh và giá dầu thế giới quay đầu tăng vọt trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran ngày càng mờ mịt.

Giá dầu WTI tăng thêm 0,9% lên 85,2 USD/thùng. Dầu Brent vượt ngưỡng 91 USD/thùng. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát tại Mỹ sẽ leo thang, qua đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, số liệu tiêu cực về kinh tế Mỹ giúp chặn đà giảm giá của vàng.

Tình hình hiện tại cho thấy sự giằng co giữa tăng trưởng Mỹ suy yếu và áp lực lạm phát từ năng lượng. Dữ liệu yếu về doanh số bán lẻ, CPI, PPI và tâm lý người tiêu dùng khiến xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 giảm còn khoảng 30-35%.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng do thị trường lo ngại lạm phát dầu mỏ và rủi ro tài chính. Lợi suất trái phiếu 10 năm quanh 4,74%, trong khi kỳ hạn 30 năm lên khoảng 5,2-5,3%, cao nhất kể từ năm 2007. Trong những phiên tới, thị trường sẽ tập trung vào biên bản Fed, các dữ liệu về nhà ở, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và PMI Mỹ.

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